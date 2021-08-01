В Берлине начаты расследования в отношении более 500 ковид-диссидентов

Полицией Берлина начато по меньшей мере 503 расследования в отношении участников не разрешенных властями акций протеста против антиковидных ограничений и вакцинации от коронавируса , которые прошли 1 августа. 59 из них связаны с обвинением в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, а 43 - с обвинением в нападении на них. Сообщение полиции об этом обнародовано вечером в понедельник, 2 августа, в Берлине.

В общей сложности полицией были задержаны без малого 1000 человек. Более 60 процентов из них прибыли на несанкционированные акции в столицу Германии из других федеральных земель. Неоднократные нападения на сотрудников полиции со стороны ковид-диссидентов совершены в различных районах Берлина, утверждают городские власти. В результате свыше 60 полицейских получили ранения – в том числе, серьезные.

Напомним, после запрета нескольких демонстраций, организованных движением Querdenker ("Мыслящие нестандартно"), в воскресенье, 1 августа, около 2 тысяч человек собрались в районе Шарлоттенбург, после чего начались конфликты с полицией. Затем демонстранты начали шествие по улицам немецкой столицы, игнорируя призывы полиции и заграждения.

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