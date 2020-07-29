 В Берлине запретили акции ковид-диссидентов | Новости из Германии о Германии | DW | 01.08.2021

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Германия

В Берлине запретили акции ковид-диссидентов

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил жалобу на запрет протестных демонстраций, обосновав это грозящей опасностью заражения из-за несоблюдения санитарных мер.

Полиция у Бранденбургских ворот в Берлине во время акции протеста COVID-диссидентов

Полиция у Бранденбургских ворот в Берлине во время акции протеста COVID-диссидентов

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга в субботу, 31 июля, подтвердил законность запрета запланированных на 1 августа демонстраций противников антикоронавирусных ограничений и сторонников движения Querdenken (в переводе с немецкого - "Нестандартное мышление").

Решение суда обосновывается тем, что жизни и здоровью людей может грозить непосредственная опасность заражения COVID-19. Ранее участники подобных акций массово пренебрегали действующими правилами, предусматривающими соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Перед тем планируемые акции были запрещены решением Административного суда Берлина, на что организаторы подали апелляцию, которая теперь отклонена.

Протесты против ограничений в Германии

В 2020-2021 годах достаточно массовые протесты против ограничений, введенных из-за пандемии, неоднократно проходили в разных городах Германии. В августе прошлого года участники протестов, в которых приняли участие около 38 тысяч человек, прорвались на лестницу здания Рейхстага, произошли стычки с полицией. Полицейские оттеснили их, задержав около 300 человек.

В ноябре 2020-го берлинская полиция впервые за много лет применила водометы в центре столицы Германии - чтобы не допустить к Рейхстагу участников акции протеста против поправок к закону об эпидемиологической защите, в которой принимали участие от 5 до 10 тысяч человек.

В марте 2021-го в Касселе акция протеста собрала около 20 тысяч человек, многие были без масок, полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водомет в ответ на атаки некоторых протестующих.

В апреле в Штутгарте на протест вышли более 10 тысяч корона-скептиков

В акциях COVID-диссидентов в Германии активное участие принимали участники радикального движения "рейхсбюргеров" и другие правые экстремисты.

Протесты против ограничений во Франции

Во Франции третьи выходные подряд идут протесты против ужесточения мер, направленных против распространения коронавируса. 31 июля более 200 тысяч человек вышли на улицы в 150 городах страны. В Париже произошли столкновения между агрессивно настроенными демонстрантами и полицейскими.

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