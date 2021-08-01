В Берлине произошли столкновения ковид-диссидентов с полицией

В Берлине произошли столкновения участников не разрешенной властями акции против антиковидных ограничений и вакцинации от коронавируса с полицией. После запрета нескольких демонстраций, организованных движением Querdenker ("Мыслящие нестандартно"), в воскресенье, 1 августа, около 2 тысяч человек собрались в районе Шарлоттенбург, после чего начались конфликты с полицией.

По данным правоохранительных органов, ряд ковид-диссидентов пытались прорваться через полицейские ограждения. Несколько человек были задержаны. Как сообщает репортер dpa, во время задержаний применялся слезоточивый газ. После этого демонстранты начали шествие по улицам немецкой столицы, при этом сотни человек находились на проезжей части, а полиция безуспешно пыталась пресечь проведение акции, сообщает телерадиокомпания RBB. Противники ограничительных мер в составе крупных групп, находившиеся в нескольких районах Берлина, игнорировали призывы полиции и заграждения.

В центре Берлина протестующие последовали призыву разойтись

Затем манифестанты подошли к колонне Победы на улице 17 июня, где инициатива "Querdenken 711" первоначально намеревалась провести акцию с участием до 22,5 тысячи человек, но не получила разрешения. На площади Большая Звезда полиция проинформировала собравшихся через громкоговорители, что акция запрещена и попросила разойтись, пригрозив использованием водометов. Правоохранители также в Twitter призвали демонстрантов покинуть площадь. После этого большинство собравшихся добровольно разошлись.

Как сообщила полиция Берлина, порядок на акции охраняли около 1,7 тысячи человек.

Очередную акцию движения Querdenker, среди прочих, резко раскритиковал председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). "Когда практически все специалисты во всем мире говорят, что коронавирус опасен и прививки помогают, то кто имеет право говорить, что он умнее?" – заявил он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. 78-летний политик призвал ковид-диссидентов смотреть на научные выводы, а "не позволять заводить себя в дебри дешевых лозунгов". "Акцент должен быть на слове "мыслить", а не на слове "нестандартно", и это касается также "нестандартно мыслящих", - подчеркнул он, указав на название движения Querdenker.

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