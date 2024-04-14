В Берлине сотни людей вышли на акцию солидарности с Израилем

Около 500 человек приняли участие в демонстрации в поддержку Израиля, который подвергся масштабной атаке со стороны Ирана.

Сотни людей вышли в воскресенье, 14 апреля, к Бранденбургским воротам в Берлине в знак солидарности с Израилем, подвергшимся масштабной воздушной атаке со стороны Ирана. По данным полиции, акция прошла мирно, участие в ней приняли около 500 человек.

"Руки прочь от Израиля", "Солидарность с Израилем" и "Нет права на антисемитизм" гласили надписи на плакатах собравшихся. Многие принесли с собой израильские флаги, а у некоторых демонстрантов можно было увидеть флаги с эмблемой льва - они использовались в Иране до исламской революции.

Акция в Берлине в знак солидарности с Израилем Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Митинг был организован по инициативе Немецко-израильского общества. Председатель общества, немецкий политик от партии "зеленых" Фолькер Бек (Volker Beck) резко раскритиковал атаку Ирана. "Нападение на Израиль стало беспрецедентной эскалацией со стороны Ирана. Иран доказал, что он представляет угрозу для мира в регионе и во всем мире", - сказал он.

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран впервые в истории нанес удары по Израилю со своей территории. В ходе масштабной воздушной атаки были выпущены более трехсот беспилотников и ракет, однако нападение не нанесло Израилю значительного ущерба. По данным израильской армии, 99% дронов и ракет были сбиты, большинство - еще до того, как они успели достичь воздушного пространства Израиля.

Тегеран 10 апреля пригрозил Тель-Авиву возмездием за приписываемый Израилю удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске, в результате которого погибли 16 человек, в том числе два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Проиранские группировки в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене после масштабного нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября многократно наносили удары по израильским и западным целям. И Иран, и ХАМАС, который США и Евросоюз объявили террористической организацией, ставят своей целью уничтожение государства Израиль.