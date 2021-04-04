 Urbi et Orbi: папа Франциск назвал возмутительными войны во время пандемии | Новости из Германии о Европе | DW | 04.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Urbi et Orbi: папа Франциск назвал возмутительными войны во время пандемии

Несмотря на пандемию, вооруженные конфликты в мире продолжаются, а военные арсеналы растут, констатировал папа римский. "Это возмутительно", - резюмировал понтифик в своем пасхальном обращении.

Пасхальная служба в Ватикане

Пасхальная служба в Ватикане

Папа римский Франциск призвал к миру и международной сплоченности на фоне продолжающегося распространения коронавируса. "Пандемия по-прежнему в разгаре, а вызванный ей социальный и экономический кризис - это тяжкое бремя, особенно для самых бедных. В то же время - и это возмутительно - вооруженные конфликты не прекращаются, а мощь военных арсеналов растет", - указал понтифик, выступая с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католической Пасхи в воскресенье, 4 апреля.

Глава римско-католической церкви перечислил многочисленные зоны конфликтов по всему миру, упомянув Восточную Украину и Нагорный Карабах. Все вовлеченные стороны, по его словам должны "эффективно прилагать усилия", чтобы положить конец этим конфликтам и преодолеть "военный менталитет".

Солидарность при распределении вакцин

Папа Франциск подчеркнул необходимость поддерживать всех пострадавших от пандемии и ее последствий, в первую очередь неимущих. Он призвал международное сообщество преодолеть трудности с производством и поставками вакцин против коронавируса и проявлять солидарность при их распределении.

Из-за пандемии глава Святого престола, как и годом ранее, не выходил на центральный балкон Собора святого Петра в Ватикане. У здания не стояли толпы паломников, как это было принято до начала распространения коронавируса. На церемонию были допущены всего около 200 человек. Обращение папы римского транслировали около 170 телекомпаний.

Традиционное обращение папы римского Urbi et Orbi - это кульминация празднования Пасхи в Ватикане. Верующие католики могут получить полную индульгенцию, искренне приняв папское благословение, даже по радио или телевидению.

Смотрите также:

Смотреть видео 04:51

Что едят европейцы на Пасху

  • Традиционное пасхальное яйцо

    Секреты куриного яйца

    Пасхальное яйцо

    И в православной церкви, и в католической, а также протестантской принято на Пасху красить яйца. Этот обычай восходит к XIII веку. Первоначально именно священнослужители раздавали прихожанам вареные яйца красного цвета - символ воскресения Иисуса. Позже красить яйца в яркие цвета начали сами верующие, а также люди совсем нерелигиозные.

  • Идеальное яйцо на завтрак

    Секреты куриного яйца

    Идеальное яйцо на завтрак

    Сколько людей, столько и предпочтений. Большинство любит яйцо всмятку, чтобы белок был потверже, а желток помягче. Есть одна хитрость, чтобы белок не вытек при варке в случае появления трещины в скорлупе - в воду надо добавить чайную ложку соли. Это поможет белку быстрее свернуться. Самое важное - время варки: яйца поменьше следует варить пять минут, яйца побольше - шесть.

  • От чего зависит цвет скорлупы

    Секреты куриного яйца

    От чего зависит цвет скорлупы?

    Существует расхожее мнение, что цвет яичной скорлупы можно определить по цвету оперения курицы. Это не совсем так. Смотреть надо на мочки ушей птицы: куры с белыми мочками откладывают, как правило, белые яйца, у кур с красными мочками яйца коричневые. Осталось найти, где у курицы уши.

  • Почему у яйца овальная форма

    Секреты куриного яйца

    Почему у яйца овальная форма?

    Вареное яйцо так и норовит укатиться со стола. И почему только куры не кладут квадратные яйца... На то есть веская причина. Благодаря распределению веса яйцо легко выдерживает курицу, его высиживающую, и может даже выдержать нагрузку и побольше. Попробуйте раздавить сырое яйцо в кулаке. Спорим, что не получится?

  • Содержимое яйца

    Секреты куриного яйца

    Из жидкого в твердое и обратно

    Обычно при нагревании твердое вещество превращается в жидкое, а яйцо делает все в точности наоборот. Дело в том, что содержимое яйца практически полностью состоит из воды и белков. При нагревании белковые аминокислоты распадаются и происходит затвердение, то есть денатурация. Методом ренатурации вареное яйцо можно вернуть в исходное состояние. Для этого нужна, как минимум, центрифуга.

  • Натуральный эмульгатор

    Секреты куриного яйца

    Натуральный эмульгатор

    Яйцо содержит воду, жиры, холестерин, минеральные вещества и белки. Эта смесь действует как эмульгатор, то есть обеспечивает создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей, например, при изготовлении майонеза, соусов или мороженого. В темперных красках желток также используется в качестве связующего элемента.

  • Курица

    Секреты куриного яйца

    Курица из яйца

    Курица откладывает яйцо почти каждый день. В течение суток до того в теле курицы из яйцеклетки развивается яйцо весом до 73 граммов. На следующий день после того, как яйцо отложено, внутри скорлупы начинает биться сердце эмбриона. Через 20 дней подросшему цыпленку становится тесно, и он проклевывает себе путь на свободу.

  • Цыпленок

    Секреты куриного яйца

    Вегетарианцам на заметку

    Не в каждом курином яйце сидит маленький цыпленок. Птенцы выводятся только из яиц, которые ранее были оплодотворены петухом.

    Автор: София Вагнер, Элла Володина


Контекст

Реакция в Германии на решение Ватикана: "Мы продолжим благословлять однополые пары"

Отказ Ватикана благословлять однополые пары вызывает раздражение и разочарование в католической церкви. И не только в Германии. Подробности - в материале DW.  

Католический священник рассказал о том, как стал мужчиной

В прошлом - успешный менеджер в России, профессор в немецком вузе. В 47 лет - католический священник. В откровенном интервью DW отец Александр рассказал о любви к богу и женщинам, о вере и главной ошибке человечества.  

Что осталось в Германии от Пасхи, кроме шоколадных зайцев

С наступающим праздником Пасхи вас, дорогие радиослушатели! Ну вот, хоть раз в кои веки, точнее, годы Пасху мы с вами вместе отмечаем.  

Кто платит церковный налог в Германии?

В Германии церковный налог платят католики и протестанты.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто кладет золотые яйца в пасхальную корзинку (15.04.2017)  

Жесткий локдаун в Германии: на Пасху немцев закрывают дома (23.03.2021)  

Северная Ирландия: конфликт католиков и протестантов  

Также по теме

Vatikan I Papst feiert Osternacht

Папа римский призвал не терять надежду в "мрачные месяцы" пандемии 04.04.2021

Во время пасхальной службы Франциск призвал людей не терять надежды, несмотря на трудности в борьбе с пандемией коронавируса.

Vatikan Petersdom Papst Franziskus Segen Urbi et orbi

Urbi et Orbi: папа Франциск призвал делиться вакцинами от COVID-19 25.12.2020

Пандемия не знает границ, заявил понтифик в рождественском послании. Папа римский призвал поддержать безработных и пострадавших от домашнего насилия во время локдаунов.

Papst Franziskus Messe Ostern Vatikan

Папа римский призвал мир сплотиться на фоне пандемии 12.04.2020

Выступая на пасхальной службе в Ватикане, папа римский Франциск почтил память жертв пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и пожелал много сил медработникам.

Реклама

Самые читаемые

Тихановская и Алексиевич попросили о международной поддержке белорусской оппозиции  

ФРГ и Франция обеспокоены ростом числа военных РФ у границ Украины  

Войска РФ у границы с Украиной: что происходит и какие могут быть последствия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно