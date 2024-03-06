Улица Навального в Берлине: под петицией 45 тысяч подписей

Более 45 тысяч человек подписали петицию с призывом переименовать в память о Навальном участок берлинской улицы с генконсульством РФ.

Более 45 тысяч человек подписали петицию за переименование в память об Алексее Навальном участка берлинской улицы Беренштрассе , где расположены вход в генконсульство РФ и жилые дома российских дипломатов. В среду, 6 марта, несколько десятков человек устроили акцию на этой улице.

"Мы призываем переименовать улицу сейчас, не дожидаясь установленного законом срока в пять лет. Незамедлительно признать неизмеримую жертву Алексея Навального необходимо, чтобы привлечь внимание к судьбам тысяч других политзаключенных во всём мире - которые еще живы, и которых еще можно спасти", - говорится в петиции, запущенной 19 февраля.

Акция на Беренштрассе

Активисты установили на Беренштрассе указатель с улицей Навального, а также баннеры с информацией о российском политике Владимире Кара-Мурзе, экс-замдиректоре "Мемориального комплекса жертвам репрессий" в Ингушетии Зарифе Саутиевой, осужденной в РФ на 7,5 лет, и 25-летней украинки Ирины Навальной из Мариуполя, которую обвиняют в попытке совершить теракт и незаконном хранении взрывчатки.

Похороны Алексея Навального

Политик Алексей Навальный, который уже пережил отравление "Новичком" в 2020 году, умер при невыясненных обстоятельствах 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Сторонники Навального утверждают, что его убили, и уже пообещали расследовать обстоятельства гибели.

Тело Навального выдали его матери Людмиле Ивановне только 24 февраля. До этого женщина жаловалась на ультиматум со стороны Следственного комитета, который требовал согласия на тайные похороны Навального без публичного прощания. Людмила Навальная отказалась выполнять это требование.

Похороны Навального прошли 1 марта в Москве на Борисовском кладбище. Проститься с политиком пришли десятки тысяч человек. Очереди для возложения цветов и прощания с Навальным сохранялись и на следующие дни после похорон.

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