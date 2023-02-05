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Система ПВО SAMP/T-MAMBAФото: Alexandra Wey/KEYSTONE/picture alliance
КонфликтыУкраина

Украинские военные поехали осваивать комплексы SAMP/T

Марина Барановская
37 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 февраля.

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На 347-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 5 февраля (время московское).

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Первые украинские подразделения зенитных ракетных войск отправлены в Европу на учения по работе с системами противовоздушной обороны SAMP/T, которые передадут Украине Франция и Италия. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Искренне благодарю правительства Франции и Италии за принятое решение о предоставлении систем ПВО/О SAMP/T-Mamba для защиты Украины от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства. Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути", - говорится в сообщении Олещука.

По его словам, военные должны вернуться в Украину осенью с комплексами SAMP/T.

Хроника событий 5 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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