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Российский беспилотник над Киевом (фото из архива)Фото: Roman Petushkov/REUTERS
ПолитикаКанада

Оттава изучает, откуда в БПЛА ИРИ для РФ - канадские детали

Екатерина Венкина
37 мин. назад

По словам Трюдо, власти Канады изучают, как компоненты канадского производства оказались в иранских БПЛА Shahed-136, используемых РФ в войне против Украины.

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Власти Канады расследуют, как компоненты канадского производства оказались в иранских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Shahed-136, используемых Россией в войне против Украины. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как передала 16 ноября базирующаяся в Киеве неправительственная организация StateWatch, более 30 компонентов западных фирм обнаружены в иранских БПЛА Shahed-136. По сведениям Киева, Россия использует эти аппараты под названием "Герань-2".

По данным StateWatch, начинка Shahed-136 - за исключением двигателя иранского производства - полностью состоит из иностранных компонентов. Украинской разведке удалось выявить более 30 европейских и американских компаний, чьи разработки использовались в дронах. Большинство фрагментов - американского производства. Сервопривод - американской HITEC RCD USA, элементы питания - японской Panasonic Corporation, керамическая антенна - канадской Tallysman Wireless. Плата управления собрана из японских и американских деталей. Плата питания - из немецких и китайских элементов. Блок управления - российской "Западприбор", указали в StateWatch.

Трюдо: Мы чрезвычайно обеспокоены этими сообщениями

"Очевидно, что мы чрезвычайно обеспокоены этими сообщениями", - отметил Трюдо. "Мы не хотим", чтобы канадские технологии использовались "в незаконной войне России в Украине" или для вклада Ирана в эту войну, добавил он.

При этом премьер Канады сослался на строгие ограничения на экспорт чувствительных технологий. По словам Трюдо, канадская сторона попытается выяснить, "как компоненты, которые не должны попасть в руки кого-либо вроде иранского правительства, на самом деле оказались именно там". Как добавил глава кабмина, Tallysman Wireless "полностью сотрудничает" со следствием.

Канада расширила санкции в отношении Ирана

Канада 2 декабря расширила санкции в отношении иранских юридических и физических лиц. Штрафные меры, в частности, коснулись дочерней компании Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Baharestan Kish Company, помогающей разрабатывать компоненты для боевых дронов Shahed, иранской грузовой авиакомпании Safiran Airport Services, координировавшей доставку дронов на борту российских военных самолетов. Всего под новые санкции Канады за нарушения прав человека и дестабилизацию мира и безопасности попали четыре физических и пять юридических лиц.

По данным МИД, на сегодняшний день Канада ввела санкции в отношении 99 физических лиц и 181 иранской организации, включая КСИР и экономический, силовой и разведывательный аппарат режима.

В середине ноября Канада утвердила санкции против компании Shahed Aviation Industries, связанной с аэрокосмическими силами КСИР и участвующей в производстве беспилотников серии Shahed, в частности Shahed-136.

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