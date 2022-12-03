Канада расширяет санкции по поставкам Ираном дронов России

Среди иранских физлиц и организаций, попавших под санкции Канады, направленные на борьбу с нарушением прав человека и дестабилизацией мира, - две компании, связанные с разработкой дронов Shahed и передачей их России.

Власти Канады расширяют санкции в отношении иранских чиновников и организаций, которые, по данным Оттавы, несут ответственность за нарушения прав человека и действия, угрожающие международному миру и безопасности. Это следует из заявления главы МИД Канады Мелани Жоли , обнародованного в пятницу, 2 декабря.

В санкционный список были добавлены 4 человека и 5 организаций, в том числе Safiran Airport Services - иранская коммерческая и грузовая авиакомпания, "координировавшая полеты российских военных самолетов между Ираном и Россией, через которые иранский режим переправлял смертоносные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные в Иране".

Также санкции затронули дочернюю компанию Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Baharestan Kish Company, которая заключила соглашения с мобилизационными силами сопротивления Basij Resistance Mobilization Force и КСИР о предоставлении исследовательских услуг в технологическом секторе, включая разработку БПЛА серии Shahed.

"Эти действия являются последним примером реакции Канады на отвратительное поведение иранского режима внутри страны и за рубежом. Канада будет продолжать работать со своими международными партнерами, чтобы противостоять дестабилизирующим действиям режима и усиливать мужественные голоса иранцев, которые отказываются молчать", - говорится на сайте МИД Канады.

Санкции Канады в отношении Ирана

По данным министерства, на сегодняшний день Канада ввела санкции в отношении 99 физических лиц и 181 иранской организации, включая КСИР и экономический, силовой и разведывательный аппарат режима.

В середине ноября Канада ввела санкции против компании Shahed Aviation Industries, связанной с аэрокосмическими силами КСИР и участвующей в производстве беспилотников серии Shahed, в частности Shahed-136, которые используются Россией для войны с Украиной.

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