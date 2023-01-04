Украина за год экспортировала товаров на 44 млрд долларов

На 315-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 4 января (время московское).

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Экспорт товаров из Украины в 2022 году сократился на 35 процентов в денежном выражении, до 44,1 млрд долларов, в натуральном выражении - на 38,4 процента, до 99,8 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные заместителем министра экономики Тарасом Качкой. "В обычных условиях показатели торговли могли бы показаться катастрофическими. Тем не менее в условиях войны это подвиг: вывезти в условиях блокады портов и постоянных атак на инфраструктуру почти 100 млн тонн продукции. Это первый год, когда объем экспорта и логистика вышли на первый план", - написал он в Facebook .

Хроника событий 4 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 января 14.00 - 23.59 >>>

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