Украина и ЕС подписали соглашение о безопасности

Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где подписал соглашение о безопасности Украина - ЕС. Оно включает поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, в Брюсселе подписал соглашение о безопасности с Европейским Союзом. Этим событием открылось заседание Европейского совета, на которое собрались лидеры стран ЕС. Следующий пункт повестки дня после подписания соглашения - выступление Зеленского перед Евросоветом и обсуждение ситуации в Украине, а также ее поддержки со стороны Евросоюза.

Соглашение о безопасности с ЕС

"Обязательства Европейского Союза включают предсказуемую, долгосрочную и устойчивую поддержку в сфере безопасности и обороны Украины, в частности через миссии Совместной политики безопасности и обороны (СПБО), а также более широкие обязательства в сфере безопасности", - сказано в соглашении, текст которого имеется в распоряжении DW.

Речь идет об устойчивом и долгосрочном обеспечении Украины военным оборудованием, военной подготовке, поддержке в проведении оборонной реформы, сотрудничестве между европейской и украинской оборонной промышленностью. Другие пункты соглашения: повышение сопротивляемости кибер- и гибридным угрозам, противоминная деятельность, реформирование сектора гражданской безопасности и поддержка правоохранительных органов, противодействие распространению огнестрельного оружия, поддержка энергетической и ядерной безопасности, обмен разведданными и спутниковыми снимками.

В договоре гарантируется не только поддержка обороны Украины, но и макрофинансовая, гуманитарная помощь, поддержка в проведении реконструкции и реформ. "ЕС полон решимости продолжать предоставлять Украине и ее народу всю необходимую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько необходимо", - говорится в тексте.

Обязательства Киева

При этом подчеркивается, что военная помощь и обязательства в сфере безопасности будут предоставляться Киеву с учетом политики стран-членов и их интересов.

Со своей стороны Украина обязуется продолжать реформы, усилить меры прозрачности и подотчетности в отношении полученной помощи, а также вносить вклад в безопасность ЕС и его стран.

Киев уже подписал двусторонние соглашения о безопасности с 17 государствами, среди которых все страны "большой семерки". Как пояснил источник DW в Брюсселе, не все члены ЕС заключили с Украиной подобные соглашения, однако в рамках общего договора они смогут присоединиться к этой более широкой поддержке.