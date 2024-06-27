"Украинский день" в ПАСЕ: о чем шла речь

Cпецтрибунал для российского руководства под эгидой Совета Европы, более жесткие санкции против России и защита украинской идентичности от агрессии РФ стали темами объединенных дебатов в ПАСЕ.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)прошел "украинский день". В течение утреннего и вечернего сессионного заседания в среду, 26 июня, депутаты обсуждали принятие трех резолюций, в которых говорится о российской агрессии против Украины.

В частности, о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, об усовершенствовании применения санкций против России и о защите национальной идентичности от российских "культурных чисток".

Все три резолюции были приняты практически единогласно. Во время голосования за резолюцию об ужесточении санкций против высказался лишь один депутат.

Спецтрибунал для Путина может действовать под эгидой Совета Европы

Депутаты ПАСЕ убеждены, что продолжительный мир в Украине невозможен без восстановления справедливости и выплаты репараций и компенсаций всем пострадавшим от российской агрессии. И дискуссии о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины, которое должно было полномочия привлечь к ответственности высшее руководство РФ, продолжаются с 2022 года.

Главное расхождение видений Украины и некоторых ее западных партнеров на то, каким должен быть такой трибунал, заключается в том, что официальный Киев выступает за его создание на базе международной организации, а западные союзники отстаивают так называемый гибридный формат, при котором трибунал действовал бы по украинскому. законодательством, но с поддержкой международных партнеров.

Однако, похоже, Совет Европы решил взять на себя ведущую роль в создании спецтрибунала. В конце апреля Комитет министров СЕ поручил генеральному секретарю организации подготовить документы, которые могут привести к заключению соответствующего соглашения с Украиной. В своей резолюции ПАСЕ заявила, что "создание трибунала по соглашению между Советом Европы и Украиной является наилучшим возможным вариантом" и призвала ключевую группу по вопросам трибунала "как можно скорее прийти к согласию по поводу модели и правовой формы, выбранной для него".

В то же время, по мнению депутатов ПАСЕ, юрисдикция будущего спецтрибнала должна ограничиваться преступлением агрессии, совершенном против Украины, начиная с февраля 2014 года и непременно распространяться на руководство Беларуси. При этом "личные иммунитеты ключевых подозреваемых в работе спецтрибунала применяться не будут ".

Создать реестр для нарушителей санкций

В другой резолюции ПАСЕ говорится, что международные санкции, введенные Западом против РФ, являются одним из эффективных средств борьбы с российским режимом. "Однако система санкций ослаблена пробелами, которыми пользуются российские власти, чтобы избежать или обойти ограничения", - констатируется в документе. Поэтому Ассамблея призывает государства-члены приложить усилия по укреплению санкций и повышению их эффективности, создав реестр лиц и компаний, причастных к обходу ограничений.

В частности, депутаты ПАСЕ предлагают усилить действие потолка цены на нефть, внеся в санкционные списки судна "теневого флота", собранного РФ и ее союзниками. Они также призывают запретить прямой импорт и перепродажу российского сжиженного и трубопроводного природного газа, продукции сельскохозяйственной, металлургической и атомной промышленности России, усложнить доступ и использование транспортных узлов перевозчикам, поставляющим товары военного назначения в РФ, и отключить российские и белорусские банки от международной платежной системы SWIFT.

Относительно персональных санкций ПАСЕ призывает национальные правительства рассмотреть правовые основания для того, чтобы ограничительные меры также заработали против членов семей подсанкционных российских граждан.

Политика России относительно украинской культуры - пример варварства

В резолюции "Противодействие стиранию культурной идентичности во время войны и мира" отмечается, что политика принудительной русификации, к которой российский режим прибегает на оккупированных украинских территориях с 2014 года, является "оружием войны, которое применяется, чтобы отрицать существование культурной идентичности Украины и стереть ее исторические корни, ценности, наследие, литературу, традиции и язык".

То, как РФ относится к украинской культуре и идентичности, "является ярким примером варварства и требует конкретных ответных мер". Поэтому ПАСЕ призывает государства-члены внедрить целостную стратегию, которая должна включать документирование и хранение доказательств преступлений, совершенных россиянами против материального и нематериального культурного наследия в Украине и помощь с оцифровкой объектов украинского культурного наследия.

Признать "культурные чистки" международным преступлением

В ходе дебатов представители всех политических фракций выражали свою поддержку резолюциям. Депутат от группы социалистов из Австрии Петра Байр (Petra Bayr) отметила важность привлечь к ответственности всех, кто виноват в "ужасных вещах", происходящих в Украине. Она приветствовала факт выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест начальника генерального штаба РФ Валерия Герасимова и бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу "по обвинениям в совершении преступления агрессии" и подчеркнула, что "такие же действия должны быть применены к другим представителям власти России".

Французский депутат-либерал Клод Керн считает, что Совет Европы должен играть ведущую роль в создании спецтрибунала для привлечения российских властей за преступление агрессии против Украины. По его мнению, военные преступления и другие нарушения прав человека нуждаются в привлечении к ответственности - только при таком условии "возможно установление устойчивого мира".

Представитель Европейской народной партии (ЕНП) из Португалии Пауло Мониз отметил, что, начиная с 2014 года, Россия ведет политику русификации в отношении Украины, "уничтожая ее культуру и традиции". Он считает, что эта форма российской агрессии "оставит очень глубокий и долговременный след" на поколениях украинцев.

Депутат от группы либералов из Исландии Бярни Йонссон также констатировал: "Россия использует "культурную чистку" как оружие войны, чтобы уничтожить историю, язык, традицию и достопримечательности Украины". Он отметил важность признать на международном уровне такие чистки военным преступлением, которое должно преследоваться законом.

Санкции действуют, нужно усовершенствовать механизм имплементации

Однако наибольшее внимание участники дебатов уделили докладам и резолюциям о роли санкций в борьбе с российской агрессией.

Украинский депутат от группы консерваторов Алексей Гончаренко обратился к своим коллегам: "Только на сжиженном природном газе Кремль зарабатывает 100 миллиардов долларов в год. И большая часть этих денег поступает из Европы. В прошлом месяце Россия снова стала первой в поставке природного газа в ЕС. И мы еще спрашиваем себя, почему война продолжается? ".

Представитель объединенных левых из Ирландии Пол Гэвен отметил: "Я верю в то, что санкции против России работают, но мы все знаем, что в системе их применения есть пробелы". По его словам, финансовую систему Ирландии "наводнили миллиарды российских денег", потому что законы страны "неэффективны против этого". Гэвен также подверг критике европейские компании, которые продолжают вести бизнес в РФ. По его словам, "впечатляет, когда видишь, сколько немецких фирм все еще работают в России". Политик привел информацию, согласно которой 63 немецких компаний не свернули свой бизнес в стране-агрессоре.

Только депутат-либерал от Швейцарии Роланд Рино Бюхель (Roland Rino Buechel) выступил против политики санкций, заявив, что они не работают, потому что "не помогают бороться с врагом, а только усложняют жизнь нашим гражданам".

Однако ему возразили многие ораторы. В частности, депутат-социалист из Великобритании Джордж Фулкес подчеркнул, что санкции являются действенным методом борьбы с российским режимом. "Причина того, что они пока неэффективны против российской экономики, состоит лишь в том, что мы не применяем их в полном объеме", - подчеркнул политик. Он выступил за то, чтобы усилить контролирующие функции специальных органов, следящих за выполнением ограничительных мер против России. "Санкции обязательно должны быть существенной частью пакета нашей помощи Киеву, потому что если мы поразим Россию финансово, это значительно ускорит победу Украины", - отметил он