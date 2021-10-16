Суточное количество смертей от ковида в России превысило тысячу

В России суточное количество смертей от коронавируса впервые с начала пандемии превысило одну тысячу. За минувшие 24 часа в РФ зафиксировано 1002 летальных исхода от коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу, 16 октября. За последние сутки в стране также зарегистрировано 33 208 новых заражений, что также является новым пиковым значением за все время пандемии в России.

Ситуация с коронавирусом в России драматически обостряется уже на протяжении нескольких недель. По данным оперштаба, за все время пандемии в РФ умерли от ковида 222 315 человек. Официальную статистику, однако, уже давно критикуют за предполагаемое преуменьшение цифр.

Недоверие россиян к вакцинам

Власти считают главной причиной роста заражений и смертей низкую готовность россиян к вакцинации: в стране, по последним официальным данным, полностью иммунизировано лишь около 30 процентов населения. Для сравнения в Германии, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), полностью вакцинировано 65,6 процента населения.

В России многие скептически относятся к вакцинам, разработанным в их собственной стране, отмечает агентство dpa. В РФ есть уже пять отечественных вакцин от коронавируса, в то же время западные к применению не допущены.

Власти РФ обдумывают все новые способы склонить граждан к вакцинации, к примеру, в Москве планируется разыгрывать квартиры. Несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом, правительство пока не планирует ужесточать ограничительные меры.

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