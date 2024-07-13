Судебный процесс против актера Алека Болдуина прекращен

Судья обосновала решение о прекращении дела против Болдуина тем, что от защиты намеренно скрывались доказательства. Полиции были предоставлены боевые патроны, о существовании которых адвокатам не было сообщено ранее.

Судебный процесс против 66-летнего американского актера Алека Болдуина, который был начат из-за смертельного выстрела в оператора Галину Хатчинс и длился почти три года, был прекращен в пятницу, 12 июля, по местному времени. Как передает агентство CBS News, судья в американском штате Нью-Мексико Мэри Марлоу Соммер удовлетворила просьбу адвокатов голливудской звезды и обосновала это решение тем, что от защиты намеренно скрывались доказательства.

Новый этап судебного разбирательства, начавшийся 10 июля, на третий день принял неожиданный оборот, пишет агентство AFP. Адвокат Болдуина Алекс Спиро представил доказательства того, что у полиции оказались в распоряжении боевые патроны, о существовании которых адвокатам Болдуина не было сообщено прежде. На основании этих новых данных судья постановила, что умолчание со стороны обвинения было преднамеренным и предвзято по отношению к обвиняемому.

Кроме того, во время заседания Эрлинда Джонсон, одна из двух ведущих процесс прокуроров, подала в отставку, а вторая прокурор Кари Моррисси была вызвана для допроса защитой в качестве свидетеля. После него судья вынесла решение о прекращении дела с предубеждением - это означает, что оно прекращается навсегда и не может быть возвращено в суд в будущем.

В первый день суда впервые показали кадры попытки спасения застреленной на съемках

Как передает издание Daily Mail, 10 июля суду и присяжным была представлена запись с нательной камеры, сделанная заместителем шерифа округа Санта-Фе Николасом Лефлером, который был вызван в качестве первого свидетеля по делу. Видео было снято на съемочной площадке фильма "Ржавчина", режиссером и продюсером которого выступил Алек Болдуин.

На кадрах с камер видно, как Хатчинс лежит на спине на съемочной площадке после стрельбы, из ее тела торчат трубки и к ней подъезжают медицинские работники. Несколько членов экипажа и парамедиков поднимают оператора на носилках и надевают ей на рот кислородную маску. Болдуину непросто было наблюдать за происходящим, он волновался и прикладывал ладонь ко лбу, отмечает агентство.

Бутафору дали полтора года, а ассистенту режиссера - 6 месяцев условно

27-летнего бутафора Ханну Гутьерес-Рид, зарядившую по небрежности пистолет Болдуина боевыми патронами, жюри присяжных признало виновной в непреднамеренном убийстве оператора, суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы.

По данным прокуратуры, она халатно исполняла свои обязанности и плохо следила за более чем 20 единицами оружия, использовавшимися на съемках. Со своей стороны, адвокаты просили назначить условное наказание, утверждая, что правила техники безопасности нарушались и другими членами съемочной группы, а к смерти оператора привело трагическое стечение обстоятельств.

В конце марта ассистент режиссера Дэвид Холлс, который отвечал на съемках за безопасность, был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно. Он признал себя виновным в рамках соглашения со стороной обвинения.

Боевые патроны на съемках "Ржавчины"

Трагедия на съемках фильма "Ржавчина" произошла 21 октября 2021 года. В одной из сцен исполнитель главной роли и продюсер картины Алек Болдуин должен был стрелять из кольта 45-го калибра, но, как оказалось, реквизитное оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами. Болдуин попал в 42-летнюю оператора, уроженку Украины Галину Хатчинс. От полученных хранений она скончалась в больнице. Кроме того, был ранен режиссер картины Джоэл Соуза. Съемки фильма были приостановлены на время расследования.

Из-за случившегося Болдуину также были предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. Сам актер отрицал, что нажал на курок, направив оружие в камеру, за которой работала оператор. Однако эксперты из ФБР и независимые эксперты по оружию констатировали, что без нажатия на курок выстрела бы не последовало.

С июня 2023 года съемки "Ржавчины" продолжились. Вдовец погибшего оператора Мэтью Хатчинс присоединился к проекту в качестве исполнительного продюсера. Это решение было частью внесудебного соглашения - взамен он отозвал свой гражданский иск.