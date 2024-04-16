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Убийство на съемках фильма Болдуина: бутафору дали 1,5 года

Александра Иванова
16 апреля 2024 г.

Бутафора, зарядившую по небрежности пистолет актера Алека Болдуина боевыми патронами, суд в штате Нью-Мексико признал виновной в непреднамеренном убийстве оператора.

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Бутафор фильма "Ржавчина", ответственная за подготовку реквизитного оружия, Ханна Гуттерес-Рид
Бутафор фильма "Ржавчина", ответственная за подготовку реквизитного оружия, Ханна Гуттерес-РидФото: Luis Sánchez Saturno/Santa Fe New Mexican/AP/dpa/picture alliance

По делу о стрельбе на съемках голливудского фильма "Ржавчина", случившейся из-за того, что в руках актера Алека Болдуина оказался револьвер, заряженный боевыми патронами, и приведшей к смерти оператора Галины Хатчинс, был вынесен приговор 27-летнему бутафору Ханне Гутьерес-Рид. Суд в штате Нью-Мексико в понедельник, 15 апреля, признал ее виновной в непреднамеренном убийстве и приговорил к 18 месяцам тюрьмы.

"Если бы не вы, мисс Хатчинс была бы жива. У мужа был бы партнер, а у маленького мальчика мать", - подчеркнула судья, обращаясь к Гутьерес-Рид. В начале марта женщину признало виновной в непреднамеренном убийстве жюри присяжных. По данным прокуратуры, она халатно исполняла свои обязанности и плохо следила за более чем 20 единицами оружия, использовавшимися на съемках. Со своей стороны, адвокаты просили назначить условное наказание, утверждая, что правила техники безопасности нарушались и другими членами съемочной группы, а к смерти оператора привело трагическое стечение обстоятельств.

Боевые патроны на съемках фильма "Ржавчина"

Трагедия на съемках фильма "Ржавчина" случилась 21 октября 2021 года. В одной из сцен исполнитель главной роли и продюсер картины Алек Болдуин должен был стрелять из кольта 45-го калибра, но, как оказалось, реквизитное оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами. Болдуин попал в 42-летнюю оператора, уроженку Украины Галину Хатчинсон. От полученных хранений она скончалась в больнице. Кроме того, был ранен режиссер картины Джоэл Соуза. Съемки фильма были приостановлены на время расследования.

Как боевые патроны попали на место съемки, до сих пор не ясно. Из-за случившегося Алеку Болдуину также были предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. Суд над ним назначен на 10 июля. Сам Болдуин отрицает, что нажал на курок, направив оружие в камеру, за которой работала оператор. Однако эксперты из ФБР и независимые эксперты по оружию констатировали, что без нажатия на курок выстрела бы не последовало.

 

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