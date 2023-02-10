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Алек Болдуин в декабре 2021 годаФото: Evan Agostini/Invision/AP/picture alliance
ОбществоСША

На Алека Болдуина вновь подали в суд из-за гибели оператора

Анатолий Арни
44 мин. назад

Родители и сестра непредумышленно убитой Болдуином оператора Галины Хатчинс подали в суд на актера. Они указали, что последствия от утраты отягощаются войной.

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Проживающие в Украине родственники оператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма "Ржавчина", подали в суд на продюсера картины и актера Алека Болдуина, который причастен к ее смерти. Согласно заявлению адвоката родителей и сестры Хатчинс Глории Оллред, от актера требуют возместить ущерб на неназванную сумму, так как утрата Галины отягощается для ее близких ввиду того, что им приходится переживать российское вторжение в Украину, передает агентство AFP в четверг, 9 февраля.

По словам адвоката, мать Хатчинс, Ольга Соловей, работает медсестрой, ухаживающей за ранеными военнослужащими, а сестра убитой Светлана вынуждена одна ухаживать за двумя детьми, пока ее муж участвует в боевых действиях. Оллред обосновывает претензии родных к Болдуину тем, что Галина "не позволила бы им оставаться в стране", если бы была жива, и "могла бы перевезти их в США".

Мать и сестра Хатчинс в предоставленном адвокатом видео сообщили, что потеря родственницы стала для них огромным горем, и они хотят, чтобы виновные в ее смерти не избежали наказания, на возможную помощь в переезде как одну из причин для претензий к Болдуину указывают в своем заявлении сами адвокаты родных убитой.

Галина Хатчинс погибла на съемках вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года - во время съемок сцены, в которой Болдуин в роли преступника должен был стрелять из пистолета холостыми патронами, он случайно попал в оператора из реквизитного оружия, который, как оказалось, был заряжен боевыми патронами.

Болдуин урегулировал иск с мужем Хатчинс

Ранее с актером судился муж Галины Мэтью Хатчинс, но в октябре 2022 года он отозвал иск, достигнув соглашения с актером. Согласно заявлению мужчины, он признает, что смерть Галины - "это ужасный несчастный случай" и не заинтересован в том, чтобы обвинять Алека Болдуина и компанию Rust Movie Productions LLC, занимавшуюся производством фильма.

Вместо этого, как указано в заявлении, Хатчинс хотел бы отдать дань уважения последней работе своей жены, поэтому съемки картины будут продолжены, а сам вдовец станет продюсером фильма.

Болдуина все еще обвиняют в непредумышленном убийстве

Урегулирование гражданских исков не снимает всех обвинений с актера - в начале февраля прокуратура штата Нью-Мексико официально обвинила в непредумышленном убийстве его, а также помощницу режиссера Ханну Гутьерес-Рид, которая отвечала за оружие и боеприпасы на съемочной площадке.

Если их признают виновными, каждому грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5000 долларов США. Однако тот факт, что в деле замешано огнестрельное оружие, может увеличить срок заключения до пяти лет.

При этом сам Болдуин подал в суд на съемочную группу фильма - он утверждает, что причиной трагедии стали действия Гутьерес-Рид, ассистента режиссера Дэйва Холлса, который передал актеру пистолет и сказал, что он безопасен, реквизитора Сары Закри и поставщика оружия Сета Кенни. "Эти ответчики - профессионалы, которые были обязаны обеспечивать безопасность на съемочной площадке. Все участники съемок, включая Болдуина, ожидали этого от них и доверяли им", - говорится в исковом заявлении.

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