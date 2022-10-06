  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Алек Болдуин
Алек БолдуинФото: John Nacion/STAR MAX/IPx/picture alliance
ОбществоСША

Алек Болдуин достиг соглашения с семьей погибшего оператора

Анна Неверова
1 ч. назад

Муж Галины Хатчинс заявил через адвоката, что отозвал иск. Он станет продюсером вестерна "Rust", съемки которого решили возобновить.

https://www.dw.com/ru/alek-bolduin-dostig-soglasenia-s-semej-pogibsego-operatora/a-63350663

Голливудский актер Алек Болдуин достиг соглашения по урегулированию судебного иска с семьей оператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма "Rust" ("Ржавчина"). Об этом он сообщил в своем Instagram.

Муж Галины Хатчинс, в свою очередь, передал через своего адвоката, что отозвал иск. Вместе с тем суд еще должен одобрить соглашение, достигнутое сторонами. "Мы все считаем, что смерть Галины - это ужасный несчастный случай", - заявил Мэтью Хатчинс.

Он отметил, что не заинтересован в том, чтобы обвинять Алека Болдуина и компанию Rust Movie Productions LLC, занимавшуюся производством фильма. Вместо этого он хотел бы отдать дань уважения последней работе своей жены, заявил Хатчинс. Съемки картины будут продолжены. Вдовец Галины Хатчинс станет продюсером фильма.

Несчастный случай во время съемок "Rust"

Несчастный случай во время съемок вестерна "Rust" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе. Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Во время съемок сцены, в которой Болдуин в роли преступника должен был стрелять из пистолета холостыми патронами, он случайно попал в оператора из реквизитного оружия. Ассистент режиссера сообщил актеру, что пистолет не заряжен. В ходе расследования он признал, что не проверил револьвер до конца, однако сказал, что оружие безопасно.

Оператор Галина Хатчинс, украинка по происхождению, была доставлена на вертолете в больницу, где скончалась от полученных ранений. От выстрела также пострадал 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуза. Он получил тяжелое ранение.

Семья погибшего оператора подала в суд на Болдуина и других продюсеров "Rust". Родственники Галины Хатчинс требовали "существенного" возмещения ущерба за смерть по неосторожности. В свою очередь, Бюро по охране труда и технике безопасности (OHSB) штата Нью-Мексико обязало кинокомпанию Rust Movie Productions LLC, которая занималась производством фильма, выплатить максимально возможный штраф в размере 136 793 долларов (126 312 евро). 

Смотрите также: 

Режиссер из Берлина собирает голоса украинской войны

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Режиссеры завтрашнего дня

Режиссеры завтрашнего дня

Попасть в DFFB, Немецкую высшую школу кино и телевидения, непросто, учиться в ней престижно, но какие перспективы ожидают выпускников?
Культура
10 января 2012 г.
06:31 мин.
external

Голливудский фильм о Джулиане Ассанже (25.10.2013)

Голливудский фильм о Джулиане Ассанже (25.10.2013)

Для одних создатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж - герой, для других – ловкий делец, открывший доступ к секретам США. Теперь о нем сняли художественный фильм.
Политика
25 октября 2013 г.
02:11 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский солдат, стоящий на брошенном российском танке

WSJ: РФ стала главным "поставщиком" тяжелого оружия для ВСУ

Конфликты
40 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Флаг ЕС и Украины

Европейское политическое сообщество: что будет иметь Украина

Европейское политическое сообщество: что будет иметь Украина

Политика
10 ч. назад
Электростанция на буром угле Neurath компании RWE вблизи Кёльна

RWE согласна: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

RWE согласна: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

Экономика и бизнес
11 ч. назад
Окно тюрьмы

Заочные суды. Что думают о них белорусы, которым это грозит

Заочные суды. Что думают о них белорусы, которым это грозит

Политика
4 октября 2022 г.
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Украинский сценарий для Беларуси? Преемники Путина. DW Шоу

Украинский сценарий для Беларуси? Преемники Путина. DW Шоу

Конфликты
4 октября 2022 г.
60:09 мин.
Карикатура: логотип "Твиттера" показывает на Илона Маска и говорит: "Ну вы слышали, что он сморозил?"

Илон Маск высказался о войне в Украине - "Твиттер" в шоке

Илон Маск высказался о войне в Украине - "Твиттер" в шоке

Политика
4 октября 2022 г.
Мобилизованные в Батайске

Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?

Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?

Конфликты
4 октября 2022 г.
На главную страницу