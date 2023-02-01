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Актер Алек Болдуин
Актер Алек Болдуин (фото из архива)Фото: Erik Thomas/Pool via REUTERS
ОбществоСША

Актера Алека Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве

Олег Соколенко
1 ч. назад

Прокуратура Нью-Мексико официально обвинила Алека Болдуина в непредумышленном убийстве. На съемках фильма "Ржавчина" актер застрелил оператора Галину Хатчинс. В реквизитном оружии оказались боевые патроны.

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Прокуратура американского штата Нью-Мексико во вторник, 31 января, официально предъявила актеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна "Ржавчина" ("Rust") 21 октября 2021 года. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на судебные документы.

Помимо Болдуина, аналогичное обвинение предъявлено Ханне Гутьерес-Рид, которая отвечала за оружие и боеприпасы на съемочной площадке. Болдуин во время съемок случайно застрелил Хатчинс из револьвера "Кольт", в котором по неизвестной причине вместо холостых оказались боевые патроны.

Если Болдуина и Гутьерес-Рид признают виновными, им грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5000 долларов США. Однако тот факт, что в деле замешано огнестрельное оружие, может увеличить срок заключения до пяти лет, указывает телеканал CNN.

Болдуин обвинил в трагедии съемочную группу

В ноябре 2022 года Болдуин подал в суд на съемочную группу "Ржавчины". Актер утверждает, что причиной трагедии стали действия Гутьерес-Рид, ассистента режиссера Дэйва Холлса, который передал актеру пистолет и сказал, что он безопасен, реквизитора Сары Закри и поставщика оружия Сета Кенни. "Эти ответчики - профессионалы, которые были обязаны обеспечивать безопасность на съемочной площадке. Все участники съемок, включая Болдуина, ожидали этого от них и доверяли им", - говорится в исковом заявлении.

В то же время адвокат Гутьерес-Рид Джейсон Боулз заявил журналистам: "Именно он (Болдуин - Ред.) застрелил Галину, это его ошибка".

Семья Хатчинс первоначально подала в суд на Болдуина, обвинив его в недостаточной подготовке к снимавшейся сцене и неоправданном сокращении расходов на производство фильма. Позднее иск был отозван. "Мы все считаем, что смерть Галины - это ужасный несчастный случай", - подчеркнул муж погибшего оператора Мэтью Хатчинс.

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