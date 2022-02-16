Семья застреленного Болдуином оператора подала на него в суд

Родственники телеоператора Галины Хатчинс, которую во время съемок случайно застрелил из реквизитного оружия известный голливудский актер Алек Болдуин, подали на него в суд с требованием о значительном возмещении ущерба. Об этом сообщил во вторник, 15 февраля, на пресс-конференции в Лос-Анджелесе адвокат Брайан Паниш, представляющий интересы мужа и девятилетнего сына убитой - Мэтью и Андроса Хатчинсов.

Иск направлен в суд округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

"Безрассудное поведение" Болдуина

По версии адвокатов обвинителей, Болдуин отказался на съемочной площадке пройти обучение приему, известному как "перекрестный выхват". При этом эффектном трюке, широко известном в кинематографе, револьвер, носимый на левом боку рукоятью вперед, выхватывают правой рукой и наоборот. Именно в момент съемки этого эпизода и была застрелена Галина Хатчинс. По версии юристов, к смерти оператора привело "безрассудное поведение" Болдуина и других продюсеров фильма, а также их меры по сокращению расходов на площадке.

В иске говорится, что промышленные стандарты предусматривают использование на съемках бутафорского оружия. Кроме того, Болдуин и помощник режиссера, который передал ему оружие, должны были проверить револьвер на наличие боевых патронов.

Инцидент во время съемок вестерна "Ржавчина"

Несчастный случай во время съемок вестерна "Rust" ("Ржавчина") произошел на ранчо возле города Санта-Фе. Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Команда снимала сцену, в которой Болдуин, играющий преступника, должен был стрелять из пистолета холостыми патронами. Оружие использовалось как предмет реквизита. Ассистент режиссера сказал актеру, что пистолет не заряжен. В ходе расследования он признал, что не проверил полностью пистолет, прежде чем назвать оружие безопасным.

42-летняя оператор Галина Хатчинс, украинка по происхождению, была доставлена на вертолете в больницу, где скончалась от полученных ранений. От выстрела также пострадал 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуза, получивший тяжелое ранение.

Режиссер виновным себя не считает

Полиция продолжает заниматься выяснением обстоятельств происшедшего, в первую очередь того, как заряженное оружие попало на съемочную площадку. Расследование ведут офис шерифа и прокуратура Санта-Фе, сам актер виновным в произошедшем себя не считает. В интервью телекомпании ABC в начале декабря он заявил, что не ожидает предъявления официальных обвинений.

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