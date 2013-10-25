Актер Алек Болдуин во время съемок фильма застрелил оператора

Известный голливудский актер Алек Болдуин на съемочной площадке в штате Нью-Мексико застрелил оператора из реквизитного оружия, сообщают правоохранительные органы. Инцидент произошел в четверг, 21 октября, во время съемок вестерна Rust ("Ржавчина") на ранчо возле города Санта-Фе, Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль.

Офис шерифа округа Санта-Фе официально подтвердил информацию о происшествии на съемочной площадке. Оператор Галина Хатчинс, которой было 42 года, была доставлена на вертолете в больницу, где скончалась от полученных ранений. От выстрела также пострадал 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуза, ему оказывают неотложную помощь.

Обстоятельства трагедии выясняются

Команда снимала сцену, в которой Болдуин, играющий преступника, должен был стрелять из пистолета холостыми патронами. Оружие использовалось как предмет реквизита. Полиция расследует обстоятельства стрельбы и опрашивает свидетелей, пока никаких обвинений предъявлено не было, говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе. Съемки фильма остановлены на время расследования.

В производственной компании фильма Rust Movie Productions LLC выразили соболезнования семье и близким Галины Хатчинс. "Мы приостановили производство фильма на неопределенный период времени и полностью сотрудничаем с расследованием полиции Санта-Фе", - говорится в заявлении компании.

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