 Патроны не были холостыми? Эксперт о выстрелах Болдуина на съемках фильма | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW | 22.10.2021

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Кино

Патроны не были холостыми? Эксперт о выстрелах Болдуина на съемках фильма

Как могла произойти трагедия на съемочной площадке с участием актера Алека Болдуина? DW обратилась с этим вопросом к немецкому эксперту по оружию Оливеру Юргену Рашу.

Актер Алек Болдуин во время съемок фильма

Актер Алек Болдуин во время съемок фильма

Голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке оператора и ранил режиссера. Во время съемок Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. О том, почему могла произойти трагедия и какие меры безопасности предпринимаются на немецких съемочных площадках, DW спросила Оливера Юргена Раша (Oliver Jürgen Rasch) - немецкого оружейного мастера и пиротехника, который участвует в производстве фильмов.              

DW: Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке из реквизитного оружия оператора и тяжело ранил режиссера. О чем вы подумали, когда услышали эту новость из США?

Оливер Юрген Раш: Прежде всего, я задал себе вопрос, использовалось ли на съемках настоящее боевое снаряжение. Когда актер стреляет дважды и дважды попадает в кого-то, то это действительно должны быть настоящие патроны. Однажды такой инцидент со смертельным исходом произошел на съемках с участием Брендона Ли. Этот смертельный случай так и не был должным образом расследован. Все тогда исходили из того, что произошел технический сбой и оружие выстрелило сампроизвольно. Но там был один выстрел. Болдуин выстрелил дважды, что привело к таким чудовищным последствиям.

- То есть, вы спрашиваете себя, насколько все соответствовало правилам?

Оливер Юрген Раш на съемках фильма

Оливер Юрген Раш на съемках фильма

- Я не могу себе представить, что в США можно использовать на съемках боевое снаряжение. В Германии на съемочной площадке разрешены только холостые патроны.

- Это напоминает детектив - когда кто-то тайно зарядил оружие-реквизит настоящими патронами …

 - Возможно, что патроны не были должным образом  деактивированы. Если мы в Германии снимаем что-либо подобное, патроны перед началом вскрываются, из них извлекается порох. И для съемки производятся необходимые манипуляции с капсюлем, благодаря которому происходит выстрел, когда нажимают на курок. Таким образом мы имеем нечто, что выглядит как патрон, но не может причинить никакого вреда. То, что реквизит могли где-нибудь подменить, в спешке или в целях проверки, - возможно. И конечно, существует вероятность того, что кто-то незаконно пронес на съемочную площадку боевые патроны. Тогда возникает вопрос: а что, оружие не подвергалось контролю? 

- Кто отвечает за оружие на съемках фильма?

- В Германии, если это настоящее оружие, тот, кто приносит его на съемочную площадку, должен быть специалистом. Это означает, у него должно быть разрешение на обладание оружием, в противном случае, обращаться со стрелковым оружием ему не позволят. Охотник, спортивный стрелок или полицейский отвечает за принесенную с собой собственную амуницию. Оружие во время съемок фильма - это интересно. Многие хотят на него посмотреть, поэтому оно не должно просто так лежать на съемочной площадке. Если я беру с собой оружие на съемки, то к нему ни у кого нет доступа.

- Почему вообще приносят настоящее оружие на съемки? Можно же взять муляж, который лишь выглядит как настоящий?

- Мы часто снимаем фильмы, в которых показываем аристократов, представителей высшего общества с охотничьими ружьями. Цена одного такого ружья часто исчисляется шестизначной суммой. Пятеро охотников - и стоимость реквизита составляет полмиллиона евро. 

Если не работать с настоящим оружием, тогда придется переделывать ружья стоимостью в полмиллиона в реквизит, чтобы их больше нельзя было зарядить. Это существенно повысило бы расходы на производство фильмов в Германии.

- И поэтому на время съемок нанимают оружейного мастера?

- Да. Именно так. 

- Если бы вы были главным оружейным мастером в США, что бы вы сделали, чтобы трагедии, подобной этой, не смогло произойти?

- Я бы установил жесткие правила того, что разрешено, а что нет. Я бы позаботился о том, чтобы у людей с оружием была соответствующая квалификация. Боевае патроны на съемочной площадке - это табу.

- Вырастет ли сейчас на съемках фильмов спрос на оружейников ?

- Спрос и без того уже высок. Я только надеюсь, что мы скоро вычислим в Германии всех темных лошадок. Меня удивляет, что здесь до сих пор еще не было смертельных случаев во время съемок. 

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    Автор: Элла Володина


 

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