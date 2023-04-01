По делу о стрельбе Болдуина - обвинительный вердикт

Первый обвинительный приговор вынесен по делу о гибели телеоператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Ассистента режиссера приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

После гибели телеоператора Галины Хатчинс, которую во время съемок случайно застрелил из реквизитного оружия известный голливудский актер Алек Болдуин, вынесен первый обвинительный приговор. Ассистент режиссера, 63-летний Дэвид Холлс, который отвечал за безопасность на съемках вестерна "Ржавчина", в пятницу, 31 марта, приговорен к шести месяцам лишения свободы условно. Судья в американском штате Нью-Мексико также вынес ему штраф и озвучил предписание, чтобы Холлс прошел курс по безопасному обращению с оружием.

Дэвид Холлс, который был обвинен в небрежном обращении с оружием, ранее признал свою вину и получил возможность избежать тюремного заключения.

Инцидент во время съемок вестерна "Ржавчина"

Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" ("Rust") произошел на ранчо возле города Санта-Фе 21 октября 2021 года. Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Команда снимала сцену, в которой Болдуин, играющий преступника, должен был стрелять из пистолета холостыми патронами. Оружие использовалось как предмет реквизита. Ассистент режиссера сказал актеру, что пистолет не заряжен. В ходе расследования он признал, что предварительно не проверил полностью пистолет.

42-летняя оператор Галина Хатчинс, украинка по происхождению, была доставлена на вертолете в больницу, где скончалась от полученных ранений. От выстрела также пострадал 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуза, получивший тяжелое ранение.

Режиссер виновным себя не считает

Полиция продолжает заниматься выяснением обстоятельств происшедшего. Прокуратура американского штата Нью-Мексико 31 января предъявила 64-летнему Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве. Помимо Болдуина, аналогичное обвинение было предъявлено 25-летней Ханне Гутьерес-Рид, которая отвечала за оружие и боеприпасы на съемочной площадке.

Они ранее не признали себя виновными. Им грозит наказание до 18 месяцев лишения свободы. Тот факт, что в деле замешано огнестрельное оружие, может увеличить срок заключения до пяти лет, передавал телеканал CNN.

Болдуин обвинил в трагедии съемочную группу

В ноябре 2022 года Болдуин подал в суд на съемочную группу "Ржавчины". Актер утверждал, что причиной трагедии стали действия Гутьерес-Рид, ассистента режиссера Дэвида Холлса, который передал актеру пистолет, сказав, что он безопасен, реквизитора Сары Закри и поставщика оружия Сета Кенни. "Эти ответчики - профессионалы, которые были обязаны обеспечивать безопасность на съемочной площадке. Все участники съемок, включая Болдуина, ожидали этого от них и доверяли им", - говорилось в исковом заявлении.

В то же время адвокат Гутьерес-Рид Джейсон Боулз заявил журналистам: "Именно он (Болдуин - Ред.) застрелил Галину, это его ошибка".

Семья Хатчинс первоначально подала в суд на Болдуина, обвинив его в недостаточной подготовке к снимавшейся сцене и неоправданном сокращении расходов на производство фильма. Позднее иск был отозван. "Мы все считаем, что смерть Галины - это ужасный несчастный случай", - подчеркнул муж погибшего оператора Мэтью Хатчинс.

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