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Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина"
Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" (фото из архива, Santa Fe County Sheriff's Office/dpa/picture alliance)Фото: Santa Fe County Sheriff's Office/dpa/picture alliance
ОбществоСША

По делу о стрельбе Болдуина - обвинительный вердикт

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Первый обвинительный приговор вынесен по делу о гибели телеоператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Ассистента режиссера приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

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После гибели телеоператора Галины Хатчинс, которую во время съемок случайно застрелил из реквизитного оружия известный голливудский актер Алек Болдуин, вынесен первый обвинительный приговор. Ассистент режиссера, 63-летний Дэвид Холлс, который отвечал за безопасность на съемках вестерна "Ржавчина", в пятницу, 31 марта, приговорен к шести месяцам лишения свободы условно. Судья в американском штате Нью-Мексико также вынес ему штраф и озвучил предписание, чтобы Холлс прошел курс по безопасному обращению с оружием.

Дэвид Холлс, который был обвинен в небрежном обращении с оружием, ранее признал свою вину и получил возможность избежать тюремного заключения.

Инцидент во время съемок вестерна "Ржавчина"

Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" ("Rust") произошел на ранчо возле города Санта-Фе 21 октября 2021 года. Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Команда снимала сцену, в которой Болдуин, играющий преступника, должен был стрелять из пистолета холостыми патронами. Оружие использовалось как предмет реквизита. Ассистент режиссера сказал актеру, что пистолет не заряжен. В ходе расследования он признал, что предварительно не проверил полностью пистолет.

42-летняя оператор Галина Хатчинс, украинка по происхождению, была доставлена на вертолете в больницу, где скончалась от полученных ранений. От выстрела также пострадал 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуза, получивший тяжелое ранение.

Режиссер виновным себя не считает

Полиция продолжает заниматься выяснением обстоятельств происшедшего. Прокуратура американского штата Нью-Мексико 31 января предъявила 64-летнему Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве. Помимо Болдуина, аналогичное обвинение было предъявлено 25-летней Ханне Гутьерес-Рид, которая отвечала за оружие и боеприпасы на съемочной площадке.

Они ранее не признали себя виновными. Им грозит наказание до 18 месяцев лишения свободы. Тот факт, что в деле замешано огнестрельное оружие, может увеличить срок заключения до пяти лет, передавал телеканал CNN.

Болдуин обвинил в трагедии съемочную группу

В ноябре 2022 года Болдуин подал в суд на съемочную группу "Ржавчины". Актер утверждал, что причиной трагедии стали действия Гутьерес-Рид, ассистента режиссера Дэвида Холлса, который передал актеру пистолет, сказав, что он безопасен, реквизитора Сары Закри и поставщика оружия Сета Кенни. "Эти ответчики - профессионалы, которые были обязаны обеспечивать безопасность на съемочной площадке. Все участники съемок, включая Болдуина, ожидали этого от них и доверяли им", - говорилось в исковом заявлении.

В то же время адвокат Гутьерес-Рид Джейсон Боулз заявил журналистам: "Именно он (Болдуин - Ред.) застрелил Галину, это его ошибка".

Семья Хатчинс первоначально подала в суд на Болдуина, обвинив его в недостаточной подготовке к снимавшейся сцене и неоправданном сокращении расходов на производство фильма. Позднее иск был отозван. "Мы все считаем, что смерть Галины - это ужасный несчастный случай", - подчеркнул муж погибшего оператора Мэтью Хатчинс.

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