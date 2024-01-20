Алека Болдуина вторично обвинили в непреднамеренном убийстве

Знаменитый киноактер обвиняется по двум пунктам. Предыдущие обвинения в непреднамеренном убийстве в отношении Болдуина были сняты в апреле 2023 года.

В США большое жюри присяжных в штате Нью-Мексико предъявило знаменитому актеру Алеку Болдуину новое обвинение из-за стрельбы на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс, сообщил слушающий дело суд в Нью-Мексико вечером в пятницу, 19 января.

Болдуин обвиняется в непреднамеренном убийстве по двум пунктам - "неосторожном применении огнестрельного оружия" и "действии с летальными последствиями, совершенном с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других". Это обвинения в тяжком преступлении четвертой степени, по которому актеру может грозить до 18 месяцев лишения свободы.

Дополнительные факты в расследовании

Предыдущие обвинения в непреднамеренном убийстве в отношении Болдуина были сняты в апреле 2023 года, но позднее прокуратура сообщила о появлении "дополнительных фактов". Ведомство провело дополнительную экспертизу пистолета, из которого была убита Хатчинс. Экспертиза показала, что Болдуин мог выстрелить лишь при нажатии на спусковой курок. Болдуин ранее утверждал, что не делал этого.

Адвокаты актера заявили, что ждут нового суда. Дата новых судебных слушаний пока не назначена.

Гражданка Украины, американский кинооператор Галина Хатчинс, погибла на съемках вестерна "Ржавчина" в 2021 году около города Санта-Фе . В одной из сцен исполнитель главной роли и продюсер картины Алек Болдуин должен был стрелять из пистолета холостыми патронами, но, как оказалось, реквизитное оружие было заряжено боевыми патронами, и он случайно попал в 42-летнего оператора, которая скончалась от полученных ранений в больнице. Как боевые патроны попали на съемочную площадку, до сих пор остается невыясненным.

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