С Алека Болдуина будет снято обвинение в убийстве оператора

По данным следователей по делу об убийстве на съемочной площадке оператора Галины Хатчинс, в последние дни выяснились факты, требующие дальнейшего расследования и экспертизы. А пока обвинения с Алека Болдуина снимаются.

Обвинения в непредумышленном убийстве, выдвинутые в январе против американского актера Алека Болдуина, будут сняты, но расследование дела продолжится, объявили в четверг, 20 апреля, специальные следователи, назначенные окружной прокуратурой в Санта-Фе (штат Нью-Мексико). По их словам, в последние дни выяснились новые факты, которые требуют дальнейшего расследования и судебной экспертизы. Уточняется, что позднее 65-летнему актеру могут быть предъявлены новые обвинения.

Во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года была убита 42-летняя оператор Халина Хатчинс. В одной из сцен исполнитель главной роли и продюсер картины Алек Болдуин должен был стрелять из пистолета холостыми патронами, но, как оказалось, реквизитное оружие было заряжено боевыми патронами, и он случайно попал в оператора, которая скончалась от полученных ранений в больнице. Как боевые патроны попали на съемочную площадку, до сих пор остается невыясненным.

31 января прокуратура штата Нью-Мексико предъявила обвинение в непредумышленном убийстве Алеку Болдуину и отвечавшей за оружие и боеприпасы на съемочной площадке Ханне Гутьерес-Рид. Они отрицают свою вину.

В конце марта ассистент режиссера Дэвид Холлс, который отвечал на съемках за безопасность, был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно. Он признал себя виновным в рамках соглашения с обвинением.

Съемки продолжаются

Тем временем съемки фильма "Ржавчина" продолжаются. Вдовец погибшего оператора Мэтью Хатчинс присоединится к проекту в качестве исполнительного продюсера. Это решение было частью внесудебного соглашения - взамен он отозвал свой гражданский иск.

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