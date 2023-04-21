  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Алек Болдуин
Алек БолдуинФото: REUTERS
Правосудие и законСША

С Алека Болдуина будет снято обвинение в убийстве оператора

Евгений Жуков
30 мин. назад

По данным следователей по делу об убийстве на съемочной площадке оператора Галины Хатчинс, в последние дни выяснились факты, требующие дальнейшего расследования и экспертизы. А пока обвинения с Алека Болдуина снимаются.

https://p.dw.com/p/4QNrx

Обвинения в непредумышленном убийстве, выдвинутые в январе против американского актера Алека Болдуина, будут сняты, но расследование дела продолжится, объявили в четверг, 20 апреля, специальные следователи, назначенные окружной прокуратурой в Санта-Фе (штат Нью-Мексико). По их словам, в последние дни выяснились новые факты, которые требуют дальнейшего расследования и судебной экспертизы. Уточняется, что позднее 65-летнему актеру могут быть предъявлены новые обвинения.

Во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года была убита 42-летняя оператор Халина Хатчинс. В одной из сцен исполнитель главной роли и продюсер картины Алек Болдуин должен был стрелять из пистолета холостыми патронами, но, как оказалось, реквизитное оружие было заряжено боевыми патронами, и он случайно попал в оператора, которая скончалась от полученных ранений в больнице. Как боевые патроны попали на съемочную площадку, до сих пор остается невыясненным.

31 января прокуратура штата Нью-Мексико предъявила обвинение в непредумышленном убийстве Алеку Болдуину и отвечавшей за оружие и боеприпасы на съемочной площадке Ханне Гутьерес-Рид. Они отрицают свою вину.

В конце марта ассистент режиссера Дэвид Холлс, который отвечал на съемках за безопасность, был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно. Он признал себя виновным в рамках соглашения с обвинением.

Съемки продолжаются

Тем временем съемки фильма "Ржавчина" продолжаются. Вдовец погибшего оператора Мэтью Хатчинс присоединится к проекту в качестве исполнительного продюсера. Это решение было частью внесудебного соглашения - взамен он отозвал свой гражданский иск.

Смотрите также:

Почему в оркестре Ханса Циммера играют украинки

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Антон Долин: "Воздух отравлен этой войной" (14.03.2022)

Антон Долин: "Воздух отравлен этой войной" (14.03.2022)

Кинокритик Антон Долин и политолог Кирилл Рогов никогда не думали об отъезде из России. Но им, как и многим другим известным людям, пришлось это сделать после 24-го февраля. Что они думают о нынешней ситуации в стране, о новых репрессивных законах, о поддержке "спецоперации" населением и об эффективности санкций?
Политика14 марта 2022 г.06:29 мин.
external

Фильм о протестах в Беларуси показали на Берлинале

Фильм о протестах в Беларуси показали на Берлинале

Фильм белорусского режиссера, проживающего в Германии Алексея Полуяна рассказывает о протестах в Беларуси и о людях искусства, выступающих за свободу.
Права человека15 марта 2021 г.04:37 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

NATO Flagge

Писториус: Вопрос о приеме Киева в НАТО решится после войны

Конфликты25 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ведущие Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Столтенберг в Киеве. Шпионы в море. DW Новости Шоу

Столтенберг в Киеве. Шпионы в море. DW Новости Шоу

Политика18 ч. назад59:39 мин.
Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин надувает шарик, внутри которого изображение пионера

Путин хочет возродить пионеров: куда ведет ностальгия

Путин хочет возродить пионеров: куда ведет ностальгия

Политика18 ч. назад
Установка для добычи сланцевого газа в Польше

Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?

Решит ли польский сланцевый газ проблемы энергодефицита ЕС?

Экономика и бизнес6 ч. назад
Финско-российская граница

"Мы должны быть готовы". Финны строят забор на границе с РФ

"Мы должны быть готовы". Финны строят забор на границе с РФ

Политика19 ч. назад
За стеной белорусской тюрьмы

За подрыв самолета РФ грозит расстрел. Что решит Лукашенко?

За подрыв самолета РФ грозит расстрел. Что решит Лукашенко?

Права человека20 ч. назад
Российский ЗРК "Искандер-М"

Латушко: Размещение в Беларуси ТЯО России - реальная угроза

Латушко: Размещение в Беларуси ТЯО России - реальная угроза

Политика21 ч. назад
На главную страницу