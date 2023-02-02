SZ: Берлин намерен поставить Киеву еще и танки Leopard 1

На 345-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 3 февраля (время московское).

Süddeutsche Zeitung: Берлин намерен поставить Киеву еще и танки Leopard 1

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Правительство ФРГ намерено одобрить передачу Украине боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов, сообщает в пятницу газета Süddeutsche Zeitung (SZ). Формально передача этих танков Киеву, однако, еще не одобрена, подчеркивает агентство dpa со ссылкой на источник в правительственных кругах. Немецкие компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft могут уже в ближайшее время подготовить для отправки в Украину десятки танков Leopard 1, однако, указывает SZ, до сих пор не решены проблемы с закупкой боеприпасов. На прошлой неделе Берлин принял решение о поставке Украине 14 основных боевых танков Leopard 2 со складов бундесвера.

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Германия приложит все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО. Об этом вечером в четверг, 2 февраля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием, - подчеркнул он на встрече с гостями мероприятия "Гражданский диалог" в Марбурге. - Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло".

По словам Шольца, во время встречи с Путиным в Москве до войны он заверял российского лидера, что прием Украины в НАТО не будет стоять на повестке дня еще 30, 40 лет. Однако для Путина переговоры Киева и Брюсселя были лишь "предлогом для давно задуманного плана силового расширения территории России", полагает Шольц.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой очередной пакет санкций в отношении России, а также дальнейшую военную поддержку со стороны Евросоюза страны, подвергшейся российскому нападению. "Победа Украины станет победой наших общих ценностей", - написал Боррель на своей странице в Twitter.

Число жертв российского ракетного удара по жилому дому в Краматорске выросло до четырех

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Под завалами жилого дома в Краматорске, который поздним вечером 1 января подвергся ракетному удару россиян, нашли тело погибшей женщины, сообщил городской голова Александр Гончаренко. Число жертв выросло до четырех.

В течение двух последних дней в Краматорске от атак российских войск разрушено 51 многоэтажное жилое здание, написал ранее в соцсети Гончаренко . По его словам, в результате ракетных ударов также 14 человек ранены, еще 13 человек обратились за амбулаторной помощью. Разрушениям подверглись многоэтажки (670 квартир), школа, поликлиника, магазины и офисы, говорится в сообщении.

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Согласно опросу института Infratest dimap, судьба украинцев беспокоит жителей Германии больше, чем возможное ухудшение собственного экономического положения. В частности, тревогу за жизнь украинцев в условиях войны испытывают 82% опрошенных. Ухудшения экономической ситуации в Германии вследствие войны опасаются 68%. Эта доля по сравнению с апрельским 2022 года опросом снизилась на 12 процентных пунктов.

Две трети жителей ФРГ считают, что Россия - в случае, если ей удастся покорить Украину, - способна напасть и на другие европейские страны. В то же время на 3 процентных пункта до 59% выросла доля тех, кто опасается прямого втягивания Германии в боевые действия.

Владимир Зеленский: Стратегический проигрыш России очевиден

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Российские войска в Украине сейчас находятся в "специфической стадии": "когда стратегический проигрыш России уже ясен", но тактически имеется ресурс для попыток наступательных действий. Такую оценку ситуации высказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам . По словам украинского лидера, "враг должен выйти из этой своей стадии гораздо более ослабленным, чем предполагает для себя в худших сценариях".

Хроника событий 2 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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