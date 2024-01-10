Суд в Москве закрыл клуб "Мутабор" на 90 дней

Лефортовский районный суд Москвы приостановил на 90 суток работу ночного клуба "Мутабор", в котором проходила "почти голая" вечеринка телеведущей и блогера Насти Ивлеевой. Решение принято "из-за нарушения санитарных норм" на этом мероприятии, сообщает со ссылкой на суд РИА "Новости" в среду, 10 января. Срок приостановки работы исчисляется с 27 декабря.

Ранее стало известно, что на компанию "Арт Центр", являющуюся юридическим лицом "Мутабора", составлен административный протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований из-за отравления посетителя пивом. Приостановить работу клуба требовал Роспотребнадзор. Из документов, фигурирующих в деле, неясно, в какой именно день произошло отравление, пишет "Медиазона". В свою очередь ТАСС сообщал о претензиях к клубу якобы из-за присутствия на вечеринке Ивлеевой "больного инфекционным заболеванием".

"Почти голая" вечеринка и ее последствия

Мероприятие с дресс-кодом almost naked ("почти голый"), организованное блогером Анастасией Ивлеевой, состоялось в "Мутаборе" 21 декабря. В ней, среди прочих, участвовали музыканты Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита, Джиган, Глюкоза, рэпер Vacio, журналистки Ксения Собчак и Саша Сулим, блогеры Алена Водонаева, Оксана Самойлова и другие российские знаменитости. Фотоснимки и видеозаписи с этого мероприятия вызвали в России волну возмущения провластных активистов. В некоторых кадрах Роскомнадзор усмотрел признаки так называемой "пропаганды ЛГБТ". Клуб "Мутабор" опечатали, а ряд участников, среди которых Дмитрий Билан, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Лолита Милявская, опубликовали обращения с оправданиями за участие в мероприятии.

Власти утверждают, что после проверки полиции и Роспотребнадзора выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась там без лицензии. Самой Ивлеевой после мероприятия заинтересовались налоговые органы. Кроме того, против нее подан иск на 1 млрд рублей, от телеведущей требуют отправить деньги в пользу российских военнослужащих, воюющих против Украины. Рэп-артисту Николаю Васильеву, известному как Vacio, назначили два административных срока, а после выхода из СИЗО вручили повестку в военкомат.

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