Посаженного за "голую вечеринку" рэпера вызвали в военкомат

После того как участвовавший в "почти голой" вечеринке рэпер Васильев (Vacio) отбыл 15 суток ареста, его отвезли в военкомат, вручили повестку на 9 января, а после этого добавили еще 10 суток.

Рэп-артисту Николаю Васильеву, известный как Vacio, участвовавшему в "почти голой" вечернике в московском ночном клубе "Мутабор", вручили повестку в военкомат. Об этом со ссылкой на слова самого Васильева рассказал ряду российских СМИ в понедельник, 8 января, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев, который накануне вместе с другими членами ОНК посетил Васильева в спецприемнике.

По словам Лобарева, после того как в субботу, 6 января, рэпер отсидел 15 суток административного ареста, его отвезли в военкомат, где вручили повестку на 9 января, а затем отвезли в полицию "для профбеседы", после чего он был вновь арестован. "Московский комсомолец" отмечает, что в день явки по повестке Васильев будет находиться в спецприемнике.

"Мы с членами ОНК посетили Васильева в спецприемнике №2, где он содержится после второго ареста. Артист рассказал, что ему вручили повестку в военкомат, и он даже прошел медкомиссию для постановки на воинский учет, так как ранее военный билет рэпер не получил по неизвестной мне причине", - приводит слова Лобарева ТАСС.

6 января стало известно, что Vacio был повторно задержан сразу после отбытия первого административного ареста - Лефортовский суд Москвыдал ему еще 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

В вечеринке усмотрели "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений"

Ранее, вынося судебное решение по делу рэпера Vacio, тот же Лефортовский суд признал вечеринку, организованную телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой, с участием звезд российского шоу-бизнеса в клубе "Мутабор" направленной на "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Николай Васильев, помимо административного ареста, был оштрафован на 200 тысяч рублей, устроительницу вечеринки Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

После "почти голой вечеринки", состоявшейся 21 декабря, ряд ее участников опубликовали обращения с оправданиями за участие в мероприятии, среди них Дмитрий Билан, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Лолита Милявская.

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