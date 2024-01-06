Участника "голой вечеринки" вновь арестовали после 15 суток

Рэп-артист Николай Васильев, известный как Vacio, был повторно задержан сразу после отбытия первого административного ареста сроком в 15 суток, который он получил за участие в "почти голой" вечернике. В субботу, 6 января, Лефортовский суд Москвы дал ему еще 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее Telegram-канал Sota сообщал, что вечером 5 января Васильева ожидали у выхода из московского спецприемника друзья и журналисты, но рэпер там не появился. При этом полицейские объяснили его исчезновение тем, что Васильев якобы вышел на свободу раньше с разряженным телефоном, поэтому не может ни с кем связаться. Позже стало известно, что он вновь задержан.

Последствия "почти голой" вечеринки

Как утверждает издание The Moscow Times, российских поп-звезд, участвовавших в вечеринке: преследуют по команде из Кремля. "В Кремле посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей", - писало The Moscow Times.

По версии собеседника издания "Агентства", знающего обстоятельства преследования артистов, атака на участников "голой вечеринки" началась после того, как Владимиру Путину показали видео с нее.

В вечеринке усмотрели "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений"

27 декабря стало известно, что Лефортовский суд Москвы признал вечеринку с участием звезд российского шоу-бизнеса в ночном клубе "Мутабор" направленной на "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Об этом говорится в судебном решении по делу рэпера Vacio, получившего 15 суток ареста и оштрафованного на 200 тысяч рублей. Анастасия Ивлеева также была оштрафована на 100 тысяч рублей.

После "почти голой вечеринки", состоявшейся 21 декабря, ряд ее участников опубликовали обращения с оправданиями за участие в мероприятии, среди них Дмитрий Билан, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Лолита Милявская.

Смотрите также: