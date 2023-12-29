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MT: Гостей "голой" вечеринки преследуют по команде Кремля

Александра Иванова
29 декабря 2023 г.

"В Кремле посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей", - считают источники MT в правительстве РФ.

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Организатор "почти голой" вечеринки, блогер Анастасия Ивлеева
Организатор "почти голой" вечеринки, блогер Анастасия ИвлееваФото: Bulkin Sergey/picture alliance

Российских артистов, принявших участие в "почти голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой начали преследовать по инициативе Кремля. Об этом в пятницу, 29 декабря, пишет газета The Moscow Times со ссылкой на источники в правительстве, Госдуме и администрации президента.

"В Кремле посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей", - говорится в публикации. По словам пожелавшего остаться анонимным действующего сотрудника правительства РФ, которого цитирует издание, целью было при этом "переключение внимания граждан и направление гнева от Кремля в сторону "зажравшихся звезд".

"Такая масштабная кампания по дискредитации этих звезд - это уже внутренняя политика. Без одобрения Путина и без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова это просто невозможно", - цитирует MT также неназванного российского чиновника, близкого к предвыборному штабу Путина. По его данным, "лоббировали эту тему силовики".

Выдавливание из повестки недопуск Дунцовой на выборы?

Ранее, 27 декабря, политолог и бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов выразил мнение, что, "подогрев" скандал с Ивлеевой, Кремль решил выдавить из повестки журналистку Екатерину Дунцову, которая хотела выступить независимым кандидатом на выборах президента РФ, но не была допущена ЦИК ко сбору подписей.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на вопрос журналистов, отказался комментировать "почти голую" вечеринку.

Преследование участников "почти голой" вечеринки в РФ

Вечеринка с дресс-кодом "almost naked", организованная блогером Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Выложенные в Сеть фото и видеозаписи с этого мероприятия вызвали возмущение провластных активистов.  Они обвинили российских селебрити в неподобающем поведении во время войны и начали массово жаловаться на них в Генпрокуратуру и МВД.

Одного из гостей - рэпера Vacio (Николая Васильева), явившегося на вечеринку только в кроссовках и одном носке, - арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 000 рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Что касается Анастасии Ивлеевой, то в отношении нее продюсер Александр Иншаков подал в Хамовнический суд Москвы коллективный иск на 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, в отношении блогера были начаты налоговые проверки. Как сообщает издание Forbes, среди тех, кто отказался от рекламного сотрудничества с девушкой или планирует это сделать, - банк "Тинькофф", оператор МТС и парфюмерно-косметическая сеть "Золотое яблоко".

Участники "почти голой вечеринки" подверглись резкой критике на российских  государственных телеканалах. Их выступления стали вырезать из уже записанных новогодних шоу.

Анастасия Ивлеева и несколько ее гостей, в том числе певцы Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская и телеведущая Ксения Собчак, записали видеообращения с извинениями.

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