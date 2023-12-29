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Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за "голую" вечеринку

Сергей Гуща
29 декабря 2023 г.

Суд в Москве усмотрел в "почти голой" вечеринке нарушение общественного порядка, оскорбляющий человеческое достоинство вид посетителей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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Организатор "почти голой" вечеринки, блогер Анастасия Ивлеева
Блогер Анастасия ИвлееваФото: Bulkin Sergey/picture alliance

Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "почти голой" вечеринки в ночном клубе "Мутабор". Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в пятницу, 29 декабря. 

В ходе вечеринки, известной как Almost naked, "были допущены нарушения общественного порядка", говорится в сообщении. В частности, по данным суда, не менее 200 гостей мероприятия находились в "голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде" с "пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений" и нецензурной бранью в общественном месте. Многие посетители были одеты в полупрозрачную одежду, поскольку дресс-код вечеринки предполагал почти полное обнажение. 

СМИ: Артистов преследуют по инициативе Кремля

Вскоре после вечеринки прокремлевские "общественники" и депутаты Госдумы обрушились с критикой на ее участников и потребовали их наказания. Ряд артистов, посетивших в тот вечер клуб "Мутабор", записали видеообращения с извинениями, Ивлеева извинилась в двух видео. Это не помогло: у ряда участников вечеринки отменили концерты, некоторых из них стали вырезать из телевизионных шоу.  Рэпер Vacio ранее был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тысяч рублей за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". 

Как сообщила газета The Moscow Times со ссылкой на источники в правительстве, Госдуме и администрации президента, артистов начали преследовать за участие в "почти голой" вечеринке по инициативе Кремля. Там посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей, написало издание. 

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