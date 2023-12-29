Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за "голую" вечеринку

Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "почти голой" вечеринки в ночном клубе "Мутабор". Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в пятницу, 29 декабря.

В ходе вечеринки, известной как Almost naked, "были допущены нарушения общественного порядка", говорится в сообщении. В частности, по данным суда, не менее 200 гостей мероприятия находились в "голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде" с "пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений" и нецензурной бранью в общественном месте. Многие посетители были одеты в полупрозрачную одежду, поскольку дресс-код вечеринки предполагал почти полное обнажение.

СМИ: Артистов преследуют по инициативе Кремля

Вскоре после вечеринки прокремлевские "общественники" и депутаты Госдумы обрушились с критикой на ее участников и потребовали их наказания. Ряд артистов, посетивших в тот вечер клуб "Мутабор", записали видеообращения с извинениями, Ивлеева извинилась в двух видео. Это не помогло: у ряда участников вечеринки отменили концерты, некоторых из них стали вырезать из телевизионных шоу. Рэпер Vacio ранее был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тысяч рублей за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".

Как сообщила газета The Moscow Times со ссылкой на источники в правительстве, Госдуме и администрации президента, артистов начали преследовать за участие в "почти голой" вечеринке по инициативе Кремля. Там посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей, написало издание.

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