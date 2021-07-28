 Суд в Москве отклонил иск Google к Роскомнадзору о блокировке на YouTube | Новости из Германии о России | DW | 04.08.2021

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Россия

Суд в Москве отклонил иск Google к Роскомнадзору о блокировке на YouTube

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Google, пожаловавшегося на требование Роскомнадзора об удалении 12 роликов на YouTube.

Логотип Google и силуэты людей с телефонами

Арбитражный суд Москвы отклонил административное заявление корпорации Google LLC к Роскомнадзору из-за требований ведомства заблокировать 12 роликов на YouTube. Соответствующая информация в среду, 4 августа, размещена в картотеке суда.

Решение об отказе удовлетворить апелляцию приняла судья Ваганова Е.А., указывается на сайте. О каких именно роликах идет речь, не уточняется.

Видео с призывами к участию в январских акциях протеста

В Роскомнадзоре сообщили, что  в размещенных на YouTube видео содержатся призывы к участию в протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. "Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомления об ограничении доступа к материалам с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", - цитирует заявление представителя Роскомнадзора "Интерфакс".

"Коммерсант" отмечает, что это первый иск Google к Роскомнадзору. В общей сложности российское ведомство направило Google более 26 тысяч требований об удалении контента.

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    Автор: Виталий Кропман


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