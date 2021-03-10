Роскомнадзор хотел против Twitter, а получилось и против Путина?

Российские власти замедлили скорость "Твиттера", вслед за этим временно "легли" сайты президента и других органов власти в стране. Сергей Елкин о побочных эффектах спецоперации.
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Twitter - важная площадка для российского оппозиционного движения - под ударом властей. Но главная цель не он, а YouTube, ставший главным конкурентом пропагандистского ТВ, считает Александр Плющев.
"У нас все открывается", - прокомментировал Дмитрий Песков сообщения о перебоях в работе сайтов Кремля и других органов власти РФ. Утром в РФ начали замедлять скорость Twitter.