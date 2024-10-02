Суд Швейцарии подтвердил дисквалификацию Валиевой на 4 года

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о ее дисквалификации. Высшая судебная инстанция Швейцарии в среду, 2 октября, подтвердила это постановление по протесту Валиевой, уточнив, что оно было принято еще 5 сентября.

Суд не выявил никаких ошибок в решении CAS дисквалифицировать россиянку за нарушение антидопинговых правил. Апеллянты должны будут выплатить судебные издержки в размере 7000 швейцарских франков, а также в качестве компенсации за затраты по 8000 франков Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству.

Это постановление доведено до сведения сторон, а также Спортивного арбитражного суда, говорится в решении Федерального суда Швейцарии.

Решение CAS по делу Валиевой

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, в связи с положительной допинг-пробой. Спортсменка не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно, на чем настаивал дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В январе 2023 года этот комитет пришел к выводу, что, хотя фигуристка и нарушила антидопинговые правила, в ее действиях не было никакой вины или халатности.

Тем самым фигуристка лишается всех полученных за этот период "титулов, наград, медалей, прибыли и призов", заявил суд. Решение коллегии CAS является окончательным и обязательным для исполнения, но у сторон имелось право на апелляцию в Федеральном суде Швейцарии.

Россияне лишились золота в командных соревнованиях ОИ-2022

В феврале 2022 года Международное агентство по тестированию (ITA) обнаружило в допинг-пробе Валиевой следы запрещенного вещества триметазидина. Из-за этого Международный олимпийский комитет (МОК) не вручил награды по итогам командных соревнований в фигурном катании на зимней Олимпиаде в Пекине - в них победила команда России, в которую входила и Камила Валиева.

После решения CAS Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали Олимпиады-2022. Из итогового результата россиян, выступавших под флагом Олимпийского комитета России и получивших на Олимпиаде 74 очка, вычли 20 баллов (по 10 - за победы Валиевой в короткой и произвольной программах). Тем самым они опустились на третье место с 54 очками. Золотые и серебряные медали были вручены летом 2024 года в Париже фигуристам из США и Японии.