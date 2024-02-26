Канада требует отдать ей олимпийскую "бронзу" России

Одновременно с оспариваемым Россией решением о лишении ее сборной по фигурному катанию первого места на Олимпиаде в Пекине, Канада требует переопределения мест и намерена лишить РФ даже "бронзы".

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей по итогам командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине - в том числе требование федерации фигурного катания Канады отдать ей третье место Олимпиады, на которое опустилась Россия после допингового скандала с ее представительницей Камилой Валеевой. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте CAS в понедельник, 26 февраля.

Отмечается, что первую апелляцию подал Олимпийский комитет Канады, который просит присудить канадской сборной по фигурному катанию третье место за командный турнир. "Канадская сторона в этой апелляции добиваются вынесения решения CAS, предписывающего ISU изменить рейтинг", - говорится в пресс-релизе CAS. Канада предложила перераспределить места по итогам командного соревнования фигуристов следующим образом: "золото" - США (67 очков), "серебро" - Япония (65 очков), "бронза" - Канада (55 очков). По мнению канадской стороны, олимпийская сборная РФ должна cпуститься на четвертую строчку с 54 очками.

В свою очередь, Россия подала в CAS сразу три апелляции: Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и коллектива российских фигуристов с требованием вернуть РФ ранее отобранное "золото" пекинской Олимпиады, отмечают в пресс-релизе.

Случайное попадание триметазидина дедушки-шофера в организм фигуристки доказать не удалось

29 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, результаты россикой фигуристки с это йдаты аннулированы.

Как подчеркивает CAS, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно, на чем настаивал дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который в январе 2023 года пришел к выводу, что, хотя фигуристка и нарушила антидопинговые правила, в ее действиях не было никакой вины или халатности. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм 15-летней фигуристки случайно от принимавшего триметазидин дедушки, который отвозил ее на тренировки.

Решение о командном "золоте" сборной России арбитраж оставил за ISU, а Международный союз конькобежцев лишил сборную России золотой медали по итогам командных соревнований фигуристов на Олимпиаде-2022. Из итогового результата россиян, выступавших под флагом Олимпийского комитета России и получивших на Олимпиаде 74 очка, вычли 20 баллов (по 10 - за победы Валиевой в короткой и произвольной программах). Тем самым они опустились на третье место с 54 очками.

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