CAS зарегистрировал апелляцию РУСАДА по делу Валиевой

Апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне подали Российское и всемирное антидопинговые агентства, а также - Международный союз конькобежцев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал апелляции, поданные Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Это следует из заявления для прессы, полученного DW в пятницу, 24 февраля.

Апелляция касается решения Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА от 14 декабря 2022 года. ДАК тогда постановил, что российская фигуристка Камила Валиева признана совершившей нарушение антидопингового правила, при этом речь не шла о "вине или халатности". К спортсменке не были применены санкции, за исключением дисквалификации результатов, полученных в день взятия пробы (25 декабря 2021 года). Речь идет о золотой медали чемпионата России, которой Валиева по решению ДАК должна была лишиться. Никаких других санкций не последовало.

Теперь же РУСАДА попросила CAS отменить оспариваемое решение и подвергнуть спортсменку за нарушение антидопинговых правил "уместным последствиям", которые могут включать в себя или быть ограничены предупреждением.

В свою очередь ISU попросил CAS отменить оспариваемый вердикт и наложить на Валиеву дисквалификацию, срок которой будет определен по усмотрению CAS, начиная с 25 декабря 2021 года, а также аннулировать все результаты фигуристки в течение этого периода и принять решение по результату командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Допинговый скандал

Восьмого февраля 2022 года, на следующий день после окончания олимпийского командного турнира фигуристов в Пекине, на котором золото выиграли россияне, включая Валиеву, появилась информация о результатах анализов.

В пробе, взятой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, был выявлен запрещенный кардиологический препарат триметазидин. По версии команды Валиевой, запрещенное вещество попало в организм фигуристки случайно от отвозившего ее на тренировки дедушки, который вынужден принимать триметазидин. Из-за своего возраста - на тот момент Валиевой было всего 15 лет - фигуристка считалась "защищенным лицом".

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Валиеву от участия в Олимпиаде, однако после ее жалобы уже на следующий день отменила свой запрет.

Международный олимпийский комитет, ISU и WADA опротестовали решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Решение CAS по делу Валиевой пока не вынесено

Выездная панель CAS отклонила апелляцию, разрешив Камиле Валиевой продолжить выступления на играх и участвовать в турнире одиночниц. Позднее, 15 февраля 2022 года, Валиева завершила короткую программу на первом месте, но по итогам произвольной программы 17 февраля из-за многочисленных ошибок оказалась на четвертом месте.

Первое место по итогам короткой и произвольной программы заняла Анна Щербакова. Она на 4 балла опередила Александру Трусову, ставшую первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четвертных прыжков на Олимпиаде. Решение CAS по делу Валиевой пока не вынесено.

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