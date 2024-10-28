Суд над Депардье отложен на 5 месяцев вскоре после начала

Суд в Париже рассмотрит обвинения в сексуальных домогательствах Депардье в отношении двух женщин во время съемок в 2021 году. Актер отказался участвовать в первом заседании из-за состояния здоровья.

Судебный процесс по делу французского актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, перенесен на 5 месяцев спустя считанные часы после начала первого заседания в понедельник, 28 октября. Следующее заседание состоится 24 марта 2025 года, уточняет газета Le Parisien. Суд также поручил эксперту оценить состояние здоровья 75-летнего актера.

О переносе ходатайствовал адвокат актера Жереми Ассу, за несколько часов до первого заседания заявивший, что его подзащитный не сможет принять в нем участие по состоянию здоровья. "Жерар Депардье чрезвычайно расстроен, и, к сожалению врачи запретили ему присутствовать на слушаниях", - указал он в эфире радиостанции France Info. Одновременно обвиняемый просил перенести заседание, чтобы иметь возможность присутствовать на нем и выступить, добавил адвокат.

Суд намерен рассмотреть два случая предполагаемых сексуальных домогательств во время съемок в 2021 году. Две женщины обвинили Депардье в том, что во время съемок фильма "Зеленые ставни" он неподобающим образом прикасался к ним на съемочной площадке. Актеру грозит до 5 лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро. Депардье отрицает свою вину.

Более десятка женщин обвиняли Депардье в насилии

Жерара Депардье неоднократно обвиняли в сексуальном насилии. В апреле 2023 года о непристойном поведении актера заявили сразу 13 женщин - актрис, статисток и гримеров. Позднее о домогательствах заявила испанская журналистка Рут Баса, утверждавшая, что столкнулась с насилием со стороны Депардье в 1995 году, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía.

В ответ актер Пьер Ришар, неоднократно снимавшийся вместе с Депардье, экс-первая леди Франции, модель и певица Карла Бруни и еще 48 представителей французской культуры выступили в поддержку актера. В коллективном письме, опубликованном газетой Le Figaro в декабре, о Депардье было сказано как о величайшем актере всех времен и как о последнем из "священных гигантов кинематографа".