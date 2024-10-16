Дело Жизель Пелико: накачивали наркотиками, потом насиловали

Муж годами накачивал Жизель наркотиками и приглашал мужчин насиловать ее. Женщина обратилась в суд. Ее дело положило начало дебатам во Франции о сексуализированном насилии под воздействием препаратов и наказании за это.

Улицы Авиньона на юге Франции увешаны баннерами в поддержку Жизель Пелико. Уже много раз женщины по всей стране устраивали демонстрации в знак солидарности с ней. И когда утром 71-летняя француженка направляется в суд, у здания ее уже ждут и ей аплодируют десятки женщин. Пелико стала символом отваги и достоинства. Она подала в суд на 51 мужчину, которые предположительно насиловали ее после того, как накачивали наркотиками. Для подобных преступлений есть свой термин: "химическое подчинение", означающий акт насилия, когда жертва находится под воздействием препаратов.

Главный обвиняемый - это ее муж Доминик. Он признался, что на протяжении десяти лет неоднократно накачивал жену наркотиками и насиловал. Кроме того, он предлагал ее через интернет другим мужчинам, позволив более, чем 80 мужчинам изнасиловать ее на камеру пока она была под воздействием наркотиков. Это мужчины в возрасте от 26 до 74 лет из разных слоев общества, среди которых, по данным СМИ, есть пожарный, журналист, водитель погрузчика, электрик, руководитель компании и тюремный охранник. Пелико согласилась, чтобы судебный процесс был открытым для общественности, что большая редкость во Франции в делах об изнасилованиях.

Жизель Пелико в суде Фото: Christophe Simon/AFP

Пелико - пример смелости для других жертв изнасилований

За ходом дела Пелико из Парижа может следить и Жюстин. По ее словам, в конце 2021 года знакомый накачал ее наркотиками, а потом вместе с другим мужчиной изнасиловал, сняв все на видео. После этого от нее потребовали 20 000 евро за удаление видео. Когда Жюстин отказалась платить, знакомый разослал видео соседям и друзьям. Жюстин по-прежнему боится называть свое настоящее имя. Но Пелико, которая решилась обратиться в суд, дала ей надежду. "Жизель - яркий свет, проливающий свет на темную сторону общества, которую некоторые предпочли бы скрыть. Она показывает силу, делая свой голос громче", - сказала Жюстин DW.

Адвокат Жюстин подал в суд иск об изнасиловании после того, как полиция отказалась даже принять жалобу. Но слушанья пока не было. "Изнасилование уничтожило меня. Я словно заново переживаю его каждый день: я ложусь с мыслью о нем, а по ночам просыпаюсь от кошмаров", - говорит она. "Но Жизель дала мне силы вернуться в суд, который приостановил мое дело. Я не успокоюсь, пока оно не будет рассмотрено", - обещает Жюстин.

Судебный процесс во Франции затронул фундаментальные вопросы: феминистки и юристы спорят о токсичной маскулинности, о том, следует ли пересмотреть определение изнасилования и нужно ли включить в законодательство понятия явного согласия на сексуальную активность. В настоящее время изнасилованием считается половой акт, который был вызван "силой, принуждением, угрозами или неожиданностью".

Жюстин тоже стала жертвой изнасилования и шантажа Фото: Lisa Louis/DW

Неизвестно, сколько случаев изнасилования происходит под воздействием наркотических или других препаратов. Обвинения в изнасиловании во Франции редко приводят к вынесению реального приговора: по данным парижского аналитического центра Института государственной политики (IPP), в период с 2012 по 2021 год были прекращены 94 процента зарегистрированных дел. Во Франции также нет отдельного закона, карающего "химическое подчинение". Если человек утверждают, что его накачали наркотиками и изнасиловали, по закону это подпадает под статью об "изнасиловании при отягчающих обстоятельствах", а для виновных предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет. Заявить об изнасиловании можно в течение 20 лет после произошедшего, затем срок давности истекает.

"Момент XXL в кампании #MeeToo"?

63-летняя Анна уверена, что опыт Жизель Пелико вдохновит многих. Она называет этот случай "моментом XXL MeToo". Хэштег MeToo используется в социальных сетях с 2017 года, чтобы привлечь внимание к сексуализированному насилию. Теперь всюду можно встретить граффити с портретом Жизель Пелико. Ее требование о том, что "стыдно должно быть насильнику", стало общим девизом для феминисток.

Хештег #MeToo против сексуального насилия To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Анна, которая не может назвать свое настоящее имя по юридическим причинам, тоже стала жертвой "химического подчинения". По ее словам, отец накачивал ее наркотиками и издевался в течение многих лет, когда она была ребенком. Он тоже снимал насилие на видео. Однако срок давности этих преступлений истек, поскольку они происходили в 1970-х годах. "Жизель настолько достойна и элегантна, что все издевательства, которым она подверглась и которые сейчас изучает суд, похоже, не оказали на нее никакого влияния", - сказала Анна DW.

"Она стала образцом для подражания для многих жертв изнасилования, которые, как и я, долгое время не осмеливались рассказывать о своих переживаниях, как будто мы сами виноваты", - признается Анна. Чувство вины становится неосознанной реакцией для многих жертв сексуального насилия. Для Анны случай Пелико пример того, что случаи насилия, при которых жертва находится под воздействием препаратов, происходит не только на вечеринках. "Это часто случается в семье. Поэтому следует научиться распознавать предупреждающие знаки. У жертвы насилия могут быть регулярные головные боли и провалы в памяти", - предупреждает она.

"Юристам также следует задаться вопросом"

Арно Галле вместе с дочерью Пелико Кэролайн Дариан является соучредителем ассоциации "Не накачивай меня наркотиками". Он говорит, что юристам также следует чаще задавать себе вопросы: "Некоторые адвокаты могут травмировать еще больше. Так, в случае Жизель они говорят, что она якобы дала согласие на секс. При этом она была без сознания или храпела".

Ассоциация подала жалобу в палату адвокатов и готова обратиться в Европейский суд, чтобы к французским адвокатам применялись более строгие правила. Галле также считает, что Франции необходимо более комплексное законодательство. "Нам нужны статьи, в которых упоминается именно химическое подчинение в случаях изнасилований, и которые охватывают широкие области общественной жизни. Нужно больше обучения полиции и врачей, а также больше информационных кампаний", - перечисляет он.

Генеральный секретарь профсоюза полиции Unité Жан-Кристоф Куви Фото: Lisa Louis/DW

Специальных тренингов для полиции до сих пор практически не проводилось, подтверждает генеральный секретарь профсоюза полиции Unité Жан-Кристоф Куви. "Курсы, касающиеся действий полицейских при обращении с жертвами в случае насилия в отношении женщин, являются частью базовой подготовки, но на курсы повышения квалификации по теме химического подчинения могут попасть лишь полицейские, которые занимаются расследованием особых дел. "Всем полицейским нужно проходить такие курсы, чтобы знать, какие наркотики применяют преступники по отношению к своим жертвам", - считает Куви.

Может ли Франция отменить срок исковой давности?

Тем временем Жюстин нашла собственный способ почувствовать себя немного лучше. "Я провела несколько сеансов гипноза и терапии по преодолению психологической травмы. Когда я поняла, что они мне помогают, я продолжила обучение этим методам лечения и теперь предлагаю их своим пациентам, многие из которых стали жертвами сексуализированного насилия", - рассказывает она. По ее словам, помогая исцелиться другим, она что исцеляет и саму себя.

Арно Галле вместе с дочерью Пелико Кэролайн Дариан является соучредителем ассоциации "Не накачиввай меня наркотиками" Фото: Géraldine Aresteanu

Тем не менее, Жюстин надеется, что дело Пелико поможет жертвам больше не чувствовать себя одинокими. "Что-то начало происходить, что уже не удастся остановить. Я надеюсь, что полиция, наконец, рассмотрит все жалобы и что суды затем примут решение по этим делам", - говорит она.

Правительство создало парламентскую комиссию по вопросу химического подчинения, которая также могла бы предложить изменения в закон. Анна надеется, что Франция вскоре отменит срок давности в отношении сексуализированных преступлений, особенно когда жертвами становятся дети. "Мой отец все еще жив. Он должен понести ответственность за то, что он сделал", - подчеркивает она. "Я надеюсь, что он наблюдает за судом Пелико, дрожа от страха перед тем, чем это может для него обернуться", - говорится Анна.