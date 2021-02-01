 Судья зачитывает решение по Навальному | Новости из Германии о России | DW | 02.02.2021

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Россия

Судья зачитывает решение по Навальному

ФСИН требует признать Навального виновным в нарушении обязательств по условному наказанию, наложенному на него по делу "Ив Роше". Обвинение просит суд наначить оппозиционеру реальный срок.

Алексей Навальный в наручниках, окруженный конвоирами, в зале Мосгорсуда 2 февраля

Алексей Навальный в зале Мосгорсуда 2 февраля

Симоновский районный суд во вторник, 2 февраля, возобновил выездное заседание в Мосгорсуде. Судья Наталья Репникова решает, заменить ли российскому оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу косметической компании "Ив Роше" реальным. DW ведет хронику событий (время московское).

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Судья Наталья Репникова начала зачитывать решение.

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На улицах Санкт-Петербурга увеличено число нарядов сотрудников силовых органов, сообщает издание "Фонтанка".

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Алексея Навального ввели в зал заседаний суда.

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Судебное заседание возобновляется. Аккредитованных журналистов пригласили в зал.

Силовики в Москве перекрыли Красную площадь

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К станции метро "Преображенская площадь", расположенной поблизости от Мосгорсуда, стянуты дополнительные автомобили с сотрудниками ОМОНа, туда же подъехали автобусы Нацгвардии, передает интернет-издание "Медиазона". Кроме того, перекрыта Красная площадь "по просьбе правоохранительных органов", сообщили в Федеральной службе охраны.

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У здания генерального консульства России в Мюнхене в германской земле Бавария прошла акция солидарности с арестованным оппозиционером. Демонстранты призвали отпустить Навального.

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Российские СМИ требуют от министерства внутренних дел РФ и Росгвардии прекратить препятствовать журналистам в выполнении их профессиональной деятельности. Заявление от лица сообщества независимых российских медиа "Синдикат-100" опубликовали 14 изданий, в том числе радиостанция "Эхо Москвы", Meduza, "Новая газета", телеканал "Дождь" и "Медиазона".

Объявление решения суда назначено на 20.00 мск

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Судья удалилась для принятия решения. Алексея Навального также вывели из зала суда. Как сообщает корреспондент DW из Москвы, оглашение решения назначено на 20.00 мск.

Russland Gerichtsverhandlung Nawalny Anwälte Olga Mikhailova Vadim Kobzev

Адвокаты Вадим Кобзев, Ольга Михайлова и российский политик Алексей Навальный

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Прокурор заявила, что Навальный на путь исправления не встал и демонстративно показывает пренебрежение к законам в России. Она просит суд отправить политика в колонию общего режима. Прокурор просит засчитать Навальному тот срок, который он уже отсидел по этому делу под домашним арестом, то есть, вероятно, речь идет о 2 годах и 7 месяцах.

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Оппозиционер вновь увязал возможное реальное лишение свободы с эмоциями российского президента. "До этого момента вы боялись меня посадить. Но сейчас это лично обида вашего президента Путина. Потому что сидит он в своем бункере, уже ничего его не радует - ни аквадискотека, ни целебные грязи", - указал Навальный.

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Навальный указал, что 17 января самостоятельно приехал в Москву. "Не надо делать вид, что вы меня поймали в костромском лесу, где я скрывался. Я сам приехал в Москву", - подчеркнул политик. Он обвинил власти в фабрикации дел и добавил, что успешно обжаловал их в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Навальный: "Я занимался тем, что мне сказал врач"

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Russland Alexej Nawalny vor Gericht in Moskau

Алексей Навальный в зале Мосгорсуда 2 февраля

Навальный назвал прокурора Екатерину Фролову "достойной дочерью режима" и обвинил ее в "мелком вранье". Он объяснил, что делал в процессе реабилитации. "Я занимался тем, что мне сказал врач. Меня водили по парку, я начал заново делать все", - отметил политик. Он подчеркнул, что уведомил инспекцию после выписки и сделал это "столько раз, сколько я должен ее информировать по закону".

Корреспондент DW передает из зала суда, что буквально над головой Навального в помещении висит портрет итальянца итальянского юриста Чезаре Беккариа с фразой: "Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается один из наиболее эффективных способов предупредить преступления".

Навальный заметил: "Вот эти люди, портреты, которые висят над вами (Кони, Плевако), гордятся вами".

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Оппозиционер заявил, что дело "Ив Роше" "регулярно использовалось", чтобы помешать его политической деятельности. По словам политика, инспекция "пыталась запугать" его заменой условного срока на реальный после каждого расследования.

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Прокурор начала задавать вопросы Навальному. Оппозиционер отрицает намеренные пропуски регистрации. "Я в вашу дрянную инспекцию приходил два раза в месяц 5 лет. Я ходил по четвергам, потом они захотели, чтобы я ходил по понедельникам. Суд сказал - приходить два раза в месяц и я приходил. Даже уже зная, что решение суда незаконное, ходил в инспекцию два раза в месяц. И это инспекцию полностью устраивало", - заявил политик.

Навальный пытается объяснить стороне обвинения, что курс реабилитации - это продолжение лечения.

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Адвокат Ольга Михайлова: "Я хотела бы обратить внимание, что даже после изменения наша Конституция признает общепризнанные принципы и нормы международного права. 17 октября 2017 года ЕСПЧ вынес постановление по делу Навального против России. Что все эти судебные решения вынесены с нарушениями 6 и 7 статьи европейской конвенции. Несмотря на вышеуказанные постановления власти РФ не прекратили признавать Навального виновным..."

Адвокат Ольга Михайлова: "Вы знали, что Навальный был в коме"

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Адвокаты Алексея Навального: Ольга Михайлова и Вадим Кобзев

Адвокаты Алексея Навального: Ольга Михайлова и Вадим Кобзев

Адвокат Ольга Михайлова: "Навальный исправно являлся по четвергам. Но потом вы вдруг решили, что он должен ходить в понедельник. Потом наступила пандемия и регистрация проводилась дистанционно. Но позже вы проверяли его каждый четверг, в потом снова - в понедельник. После окончания пандемии он приходил в понедельник или в четверг. После чего было ясно, почему он не мог выполнять этот долг. Вы знали, что он 24 сентября был в коме. Но вы пришли к нему домой 16 сентября, и вам почему-то никто не открыл".

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После оппозиционера слово взяла сторона защиты. Так, адвокат Вадим Кобзев указал, что его подзащитный в ноябре 2020 года находился на амбулаторном лечении в Германии, однако инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний не хотят принимать это во внимание. "ФСИН не позвонили мне, жене (Навального. - Ред.) и матери. Они ничего не сделали и закрыли глаза", - отметил юрист.

Судья до перерыва судья отметила, что ФСИН еще в ноябре 2020 года получила справку из берлинской клиники "Шарите", где политик проходил лечение в августе-сентябре. Но ведомство отказывается считать уважительной причиной для неявки на регистрацию в рамках испытательного срока реабилитацию после выписки из клиники.

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Навальный одобрительно отозвался об участниках протестных митингов в стране. По словам политика, в России "много хороших вещей. А самая хорошая вещь - люди, которые не боятся, не опускают глаза и не смотрят в стол и не отдадут нашу страну кучке людей, которые хотят обменять ее на дворцы и аквадискотеки", отметил политик, ссылаясь на резонансное расследование Фонда борьбы с коррупцией об особняке под Геленджиком.

Навальный: "Беззаконие и произвол - суть политсистемы"

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Оппозиционер осудил российскую систему правосудия. "Бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политсистемы. Но бывает ещё хуже - когда беззаконие и произвол наряжают себя в прокурорский мундир и судейскую мантию", - подчеркнул Навальный.

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Цель судебного процесса - запугать значительное количество людей, считает оппозиционер. "Это же так работает - посадить одного, чтобы запугать миллионы", заявил он. Политик выразил надежду, что соотечественники не увидят в процессе "сигнал того, что нужно бояться".

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Алексей Навальный в своем выступлении отметил, что российские власти пытаются осудить его с "упорством маньяка". "Причина этого всего - ненависть и страх одного человека, живущего в бункере", - объяснил оппозиционер, имея в виду президента РФ Владимира Путина. "Я нанес ему смертельную обиду ему тем, что выжил", - добавил Навальный. По мнению политика, Путин "в историю войдёт именно как отравитель".

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