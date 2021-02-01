Судья зачитывает решение по Навальному

Симоновский районный суд во вторник, 2 февраля, возобновил выездное заседание в Мосгорсуде. Судья Наталья Репникова решает, заменить ли российскому оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу косметической компании "Ив Роше" реальным. DW ведет хронику событий (время московское).

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Судья Наталья Репникова начала зачитывать решение.

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На улицах Санкт-Петербурга увеличено число нарядов сотрудников силовых органов, сообщает издание "Фонтанка".

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Алексея Навального ввели в зал заседаний суда.

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Судебное заседание возобновляется. Аккредитованных журналистов пригласили в зал.

Силовики в Москве перекрыли Красную площадь

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К станции метро "Преображенская площадь", расположенной поблизости от Мосгорсуда, стянуты дополнительные автомобили с сотрудниками ОМОНа, туда же подъехали автобусы Нацгвардии, передает интернет-издание "Медиазона". Кроме того, перекрыта Красная площадь "по просьбе правоохранительных органов", сообщили в Федеральной службе охраны.

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У здания генерального консульства России в Мюнхене в германской земле Бавария прошла акция солидарности с арестованным оппозиционером. Демонстранты призвали отпустить Навального.

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Российские СМИ требуют от министерства внутренних дел РФ и Росгвардии прекратить препятствовать журналистам в выполнении их профессиональной деятельности. Заявление от лица сообщества независимых российских медиа "Синдикат-100" опубликовали 14 изданий, в том числе радиостанция "Эхо Москвы", Meduza, "Новая газета", телеканал "Дождь" и "Медиазона".

Объявление решения суда назначено на 20.00 мск

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Судья удалилась для принятия решения. Алексея Навального также вывели из зала суда. Как сообщает корреспондент DW из Москвы, оглашение решения назначено на 20.00 мск.

Адвокаты Вадим Кобзев, Ольга Михайлова и российский политик Алексей Навальный

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Прокурор заявила, что Навальный на путь исправления не встал и демонстративно показывает пренебрежение к законам в России. Она просит суд отправить политика в колонию общего режима. Прокурор просит засчитать Навальному тот срок, который он уже отсидел по этому делу под домашним арестом, то есть, вероятно, речь идет о 2 годах и 7 месяцах.

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Оппозиционер вновь увязал возможное реальное лишение свободы с эмоциями российского президента. "До этого момента вы боялись меня посадить. Но сейчас это лично обида вашего президента Путина. Потому что сидит он в своем бункере, уже ничего его не радует - ни аквадискотека, ни целебные грязи", - указал Навальный.

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Навальный указал, что 17 января самостоятельно приехал в Москву. "Не надо делать вид, что вы меня поймали в костромском лесу, где я скрывался. Я сам приехал в Москву", - подчеркнул политик. Он обвинил власти в фабрикации дел и добавил, что успешно обжаловал их в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Навальный: "Я занимался тем, что мне сказал врач"

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Алексей Навальный в зале Мосгорсуда 2 февраля

Навальный назвал прокурора Екатерину Фролову "достойной дочерью режима" и обвинил ее в "мелком вранье". Он объяснил, что делал в процессе реабилитации. "Я занимался тем, что мне сказал врач. Меня водили по парку, я начал заново делать все", - отметил политик. Он подчеркнул, что уведомил инспекцию после выписки и сделал это "столько раз, сколько я должен ее информировать по закону".

Корреспондент DW передает из зала суда, что буквально над головой Навального в помещении висит портрет итальянца итальянского юриста Чезаре Беккариа с фразой: "Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается один из наиболее эффективных способов предупредить преступления".

Навальный заметил: "Вот эти люди, портреты, которые висят над вами (Кони, Плевако), гордятся вами".

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Оппозиционер заявил, что дело "Ив Роше" "регулярно использовалось", чтобы помешать его политической деятельности. По словам политика, инспекция "пыталась запугать" его заменой условного срока на реальный после каждого расследования.

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Прокурор начала задавать вопросы Навальному. Оппозиционер отрицает намеренные пропуски регистрации. "Я в вашу дрянную инспекцию приходил два раза в месяц 5 лет. Я ходил по четвергам, потом они захотели, чтобы я ходил по понедельникам. Суд сказал - приходить два раза в месяц и я приходил. Даже уже зная, что решение суда незаконное, ходил в инспекцию два раза в месяц. И это инспекцию полностью устраивало", - заявил политик.

Навальный пытается объяснить стороне обвинения, что курс реабилитации - это продолжение лечения.

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Адвокат Ольга Михайлова: "Я хотела бы обратить внимание, что даже после изменения наша Конституция признает общепризнанные принципы и нормы международного права. 17 октября 2017 года ЕСПЧ вынес постановление по делу Навального против России. Что все эти судебные решения вынесены с нарушениями 6 и 7 статьи европейской конвенции. Несмотря на вышеуказанные постановления власти РФ не прекратили признавать Навального виновным..."

Адвокат Ольга Михайлова: "Вы знали, что Навальный был в коме"

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Адвокаты Алексея Навального: Ольга Михайлова и Вадим Кобзев

Адвокат Ольга Михайлова: "Навальный исправно являлся по четвергам. Но потом вы вдруг решили, что он должен ходить в понедельник. Потом наступила пандемия и регистрация проводилась дистанционно. Но позже вы проверяли его каждый четверг, в потом снова - в понедельник. После окончания пандемии он приходил в понедельник или в четверг. После чего было ясно, почему он не мог выполнять этот долг. Вы знали, что он 24 сентября был в коме. Но вы пришли к нему домой 16 сентября, и вам почему-то никто не открыл".

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После оппозиционера слово взяла сторона защиты. Так, адвокат Вадим Кобзев указал, что его подзащитный в ноябре 2020 года находился на амбулаторном лечении в Германии, однако инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний не хотят принимать это во внимание. "ФСИН не позвонили мне, жене (Навального. - Ред.) и матери. Они ничего не сделали и закрыли глаза", - отметил юрист.

Судья до перерыва судья отметила, что ФСИН еще в ноябре 2020 года получила справку из берлинской клиники "Шарите", где политик проходил лечение в августе-сентябре. Но ведомство отказывается считать уважительной причиной для неявки на регистрацию в рамках испытательного срока реабилитацию после выписки из клиники.

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Навальный одобрительно отозвался об участниках протестных митингов в стране. По словам политика, в России "много хороших вещей. А самая хорошая вещь - люди, которые не боятся, не опускают глаза и не смотрят в стол и не отдадут нашу страну кучке людей, которые хотят обменять ее на дворцы и аквадискотеки", отметил политик, ссылаясь на резонансное расследование Фонда борьбы с коррупцией об особняке под Геленджиком.

Навальный: "Беззаконие и произвол - суть политсистемы"

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Оппозиционер осудил российскую систему правосудия. "Бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политсистемы. Но бывает ещё хуже - когда беззаконие и произвол наряжают себя в прокурорский мундир и судейскую мантию", - подчеркнул Навальный.

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Цель судебного процесса - запугать значительное количество людей, считает оппозиционер. "Это же так работает - посадить одного, чтобы запугать миллионы", заявил он. Политик выразил надежду, что соотечественники не увидят в процессе "сигнал того, что нужно бояться".

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Алексей Навальный в своем выступлении отметил, что российские власти пытаются осудить его с "упорством маньяка". "Причина этого всего - ненависть и страх одного человека, живущего в бункере", - объяснил оппозиционер, имея в виду президента РФ Владимира Путина. "Я нанес ему смертельную обиду ему тем, что выжил", - добавил Навальный. По мнению политика, Путин "в историю войдёт именно как отравитель".

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