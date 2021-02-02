Председатель суда, рассматривающего дело Навального, подал в отставку

Председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку, это подтвердила пресс-служба суда во вторник, 2 февраля. Именно этот суд в ходе выездного заседания в Мосгорсуде решает, заменить ли российскому оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу косметической компании "Ив Роше" реальным.

По сведениям интернет-издания Znak.com, квалификационная коллегия судей Москвы еще 28 января рассмотрела заявление Детишина о прекращении полномочий с 1 марта. Однако пресс-служба райсуда не привела подробности.

Между тем сотрудники полиции во время заседания по Навальному задержали десятки человек около здания Московского городского суда и на подходах к нему. К зданию перед заседанием съехались автобусы с Росгвардией. Сотрудники ОМОНа у досматривали сумки и рюкзаки у выходящих из вестибюля станции метро "Преображенская площадь", расположенной поблизости.

Федеральная служба исполнения наказаний России в конце декабря 2020 года обвинила оппозиционера в нарушении обязательств условно осужденного по этому делу. По версии ведомства, политик 7 раз не явился на регистрацию в рамках испытательного срока.

Дело против братьев Навальных

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего получила ущерб в 55 миллионов рублей.

В процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий. Гендиректор российского филиала отказался выступать в суде в качестве потерпевшего и не был вызван в суд в качестве свидетеля, несмотря на неоднократные ходатайства адвокатов Навальных. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком в 5 лет, Олега Навального - к 3,5 годам колонии общего режима. Летом 2017 года суд продлил на год испытательный срок Алексею Навальному.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор был произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей. В апреле 2019 года ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году.

Тысячи задержанных на акциях в поддержку Навального

Навальный был задержан 17 января после возвращения в РФ из Германии, где провел почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок" в России. На следующий день оппозиционер был арестован. Политика направили в следственный изолятор "Матросская тишина".

В десятках городов России и мира 23 января и 31 января прошли акции в поддержку Алексея Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников оппозиционера прошли обыски. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, брат арестованного оппозиционера Олег Навальный, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и глава связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева были отправлены под домашний арест до 23 марта.

Московский областной суд 28 января оставил Навального под арестом до 15 февраля.

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