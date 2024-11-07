Суд ЕС ошибся, сняв санкции с "Белшины"? Расследование БРЦ

В марте 2024 года Суд Европейского союза снял с "Белшины" часть санкций, введенных в декабре 2021 года. Журналисты Белорусского расследовательского центра считают это решение ошибкой. DW - о их новом расследовании.

Белорусский расследовательский центр (БРЦ) выпустил расследование о "Белшине" , белорусском госпредприятии, которому в марте 2024 удалось снять с себя часть европейских санкций.

Тогда Суд Европейского Союза посчитал, что Совет ЕС не смог доказать, что предприятие представляет собой "существенный источник доходов для режима Лукашенко", поскольку перед включением в санкционный список "Белшина" была убыточной и не приносила прибыли.

Также суд счел недостаточными доказательства, что предприятие уволило сотрудников, которые участвовали в демонстрациях и забастовках после президентских выборов 2020 года в Беларуси.

В итоге Суд ЕС постановил снять с предприятия часть санкций, введенных в декабре 2021 года из-за репрессий в РБ, и обязал Совет ЕС выплатить расходы судебного производства.

В Белорусском расследовательском центре считают это решение ошибочным. Журналисты выяснили, что "параллельно с оспариванием санкций предприятие поставляло шины российской армии", а также, что "Белшина" "напрямую спонсирует белорусскую власть".

Александр Лукашенко на предприятии "Белшина", 2022 год Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus

Какие доказательства удалось собрать БРЦ? Что о расследовании думают в ЕС и в белорусских оппозиционных кругах?

"Российская военная техника буквально обута в продукцию "Белшины"

Продукция "Белшины" широко используется для российского военпрома, уверены журналисты. "Нам удалось проанализировать поставки шин на территорию РФ из Беларуси. Есть дистрибьютор, который имеет контракт с министерством обороны РФ", - говорит глава отдела расследований БРЦ Максим Савчук.

По данным журналистов, продажи в РФ осуществляются через ООО "Белнефтехим-Рос", а конечным бенефициаром торговли становится белорусское государство. В 2022-2023 годах "Белнефтехим-Рос” и Минобороны РФ заключили контракты на общую сумму более 1,5 млрд российских рублей (около 19,5 млн долларов в эквиваленте).

Кроме Минобороны белорусские шины поставлялись ряду российских машиностроительных предприятий, которые также производят военную технику.

По словам Савчука, "российская военная техника буквально обута в продукцию "Белшины". Журналисты проанализировали фото с выставки "Армия 2023" в Подмосковье - маркировка белорусского предприятия видна на шинах российских тягачей, бронеавтомобилей и другой техники, которую РФ использует для войны в Украине.

"Те объемы поставок, которые мы зафиксировали, говорят о том, что эти покрышки поставлялись не только для того, чтобы обуть технику и показать на выставках", - отмечает Савчук.

На поставках "Белшины" в РФ зарабатывает компания, связанная с семьей Лукашенко

Расследователи также выяснили, кто с белорусской стороны получает основные дивиденды от поставок продукции "Белшины" в Россию.

В феврале 2023 года в РБ якобы вскрыли "коррупционную схему". Александр Лукашенко тогда заявил, что в России есть некий посредник, который покупает шины ниже, а продает выше себестоимости. БРЦ установил, что речь тогда шла о компании "Импориа Тайерс", которая в то время являлась официальным дистрибьютором "Белшины" в России.

Также они установили, что никаких закупок ниже себестоимости у "Импориа Тайерс" не было.

Вскоре после заявления Лукашенко дистрибьютора в РФ поменяли - официальным представителем "Белшины" стал Торговый дом "БелАЗ", 45% доли которого принадлежит Президентскому спортивному клубу. Руководит клубом Дмитрий Лукашенко - средний сын белорусского правителя.

Таким образом, отмечает Максим Савчук, на поставках продукции "Белшины" в РФ зарабатывает компания, связанная с семьей Лукашенко.

Журналист также уверен, что европейским структурам следует обратить внимание на новые факты, которые вскрылись во время этого расследования.

"Белшина" все еще под санкциями?

"Что касается вновь открывшихся обстоятельств, следует отметить, что Суд рассматривает и оценивает только информацию, включенную в документы Совета (Совета ЕС по общей внешней политике и политике безопасности (CFSP). - Ред.) на момент принятия оспариваемого решения Совета, - отметил в комментарии DW официальный представитель ЕС. - Мы анализируем данный отчет (расследование БРЦ. - Ред.) и при необходимости примем во внимание его выводы".

При этом секторальные санкции ЕС в отношении "Белшины" продолжают действовать, обращает внимание руководитель Народного антикризисного управления (НАУ), представитель Объединенного переходного кабинета демсил Павел Латушко. По его словам, несмотря на снятие санкций с самого предприятия, продукция "Белшины" продолжает находиться под санкциями ЕС.

Это же отмечают в пресс-службе ЕС, ссылаясь на решение Cовета ЕС от 26 февраля 2024 года. Таким образом предприятие подлежит "замораживанию активов и запрету на предоставление средств".

Кроме того, "Белшина" по-прежнему остается под санкциями США, Японии, Швейцарии и Украины.

Что касается расследования БРЦ, Павел Латушко обращает внимание, что в нем представлены "дополнительное основание для возобновления санкций" в отношении "Белшины", а именно факты содействия российской агрессии против Украины. Когда ЕС вводил санкции против предприятия в декабре 2021 года, данного основания еще не было.

"Мы, в свою очередь, собрали дополнительные доказательства о фактах репрессий в отношении сотрудников предприятия и передали их в Европейскую службу внешних действий, которая начала подготовку апелляции по данному делу", - также сообщил руководитель НАУ.