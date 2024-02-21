Суд ЕС отклонил требование "Гродно Азот" об отмене санкций

Белорусское предприятие "Гродно Азот" и его филиал потребовали отменить санкции ЕС. Совет ЕС был прав в оценках значения этой компании для режима Лукашенко, счел суд в Люксембурге.

Суд Европейского Союза отклонил иск ОАО "Гродно Азот" и его филиала "Химволокно", потребовавших отменить санкции ЕС. Совет ЕС был прав в своих оценках важного и стратегического положения ОАО "Гродно Азот" в белорусской экономике, его статуса государственной компании, а также того факта, что "Гродно Азот" поддерживает режим Александра Лукашенко, представляя собой источник существенных доходов, заявил Суд ЕС в Люксембурге в среду, 21 февраля.

Компании-заявители являются источниками доходов режима Лукашенко

В решении суда отмечается, что заявители признают выплату "Гродно Азот" дивидендов белорусскому государству, являющемуся его почти единственным бенефициаром. В частности, согласно имеющимся у суда документам, в 2018 году в бюджет Беларуси поступили дивиденды на сумму 8,5 млн белорусских рублей, в 2019 году - 34,2 млн рублей, в 2020-м - 6,8 млн рублей. Таким образом, Совет ЕС не ошибся в оценке факта, что данные компании представляют собой "источник существенных доходов" режима Лукашенко, указали судьи.

Поэтому Суд ЕС счел, что санкции против белорусских компаний были введены правомерно, и оставил их в силе. Иск белорусские компании подали 2 марта 2022 года.

ОАО "Гродно Азот" и его филиал "Химволокно" попали в пятый санкционный пакет ЕС против Беларуси в декабре 2021 года. В санкционном списке тогда значились 17 физических и 11 юридических лиц, среди которых представители командования погранвойск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также производственное объединение "Белоруснефть".

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