Страховщики Nord Stream отказались покрыть ущерб от войны

Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance считают, что взрывы на "Северных потоках" являлись следствием войны в Украине и поэтому не могут быть компенсированы по полисам, пишет "Коммерсант".

По информации "Коммерсанта" , страховщики газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" отказываются выплачивать компенсации за повреждения, полученные в результате взрывов. Международные страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance считают, что разрушения газопроводу нанесены в результате войны РФ против Украины, а такие риски не были включены в договор страхования, пишет издание в четверг, 18 апреля.

Страховщики считают взрывы ущербом от войны

При этом газета ссылается на имеющийся в ее распоряжении ответ страховщиков на исковое заявление компании Nord Stream AG, являющейся оператором газопровода "Северный поток". Контракты не включали повреждения, "прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или в следствие" войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам, цитирует "Коммерсант" выдержку из документа.

При этом в российском концерне "Газпром", являющемся основным владельцем Nord Stream AG, от комментариев отказались. Кроме того, комментарии пока не удалось получить от Nord Stream AG и страховых компаний Lloyd’s of London и Arch Insurance, пишет Reuters.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Nord Stream AG подала иск в суд Лондона на 400 млн евро к страховым компаниям, отказывающимся покрывать ущерб от взрывов. Стоимость восстановления газопровода, по оценкам оператора, может достигать 1,2-1,3 млрд евро.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2"

В сентябре 2022 года были взорваны три из четырех ниток подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море. Европейские власти назвали беспрецедентную атаку на действующую энергетическую инфраструктуру Европы неприемлемой и пообещали жесткие ответные меры.

По мере продвижения расследования западные СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и The Washington Post, все чаще стали писать об украинском следе во взрыве. Судя по сообщениям в различных источниках, следствие считает, что диверсию устроила группа украинцев с помощью парусной яхты "Андромеда", арендованной компанией из Польши.

Диверсии продолжает расследовать Германия. Швеция также вела расследование, однако в февралепрекратила его и передала материалы немецким коллегам. Дания также прекратила расследование в минувшем феврале. Россия подвергает сомнению версию об украинской яхте в истории о диверсиях на газопроводах. Москва подозревает Вашингтон и Лондон в причастности к подрывам "Северных потоков" и требует международного расследования произошедшего.