Дания завершила расследование взрывов на "Северных потоках"

Дания заявила, что следствие было "сложным и масштабным", отказавшись от комментариев. Эксперты полагают, что Берлин, Копенгаген и Стокгольм держат расследования в тайне из-за возможных дипломатических последствий.

Полиция Дании в понедельник, 26 февраля, заявила, что прекращает расследование диверсии, совершенной в 2022 году на газопроводах "Северный поток", соединяющих Россию и Германию и проходящих через исключительные экономические зоны Швеции и Дании. "На основании проведенного расследования власти могут сделать вывод, что диверсия на газопроводах была преднамеренной. В то же время, по оценкам, в Дании нет необходимых оснований для возбуждения уголовного дела", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство AFP.

Полиция Копенгагена заявила, что расследование, проводившееся совместно с датской разведывательной службой PET, было "сложным и масштабным". В заявлении проавоохранителей также отмечается, что полиция не в состоянии "дать дальнейшие комментарии" по этому делу. Ранее о прекращении расследования заявила прокуратура Швеции.

Взрывы на "Северных потоках"

Трубопроводы оказались в центре геополитической напряженности, когда Москва сократила поставки газа в Европу в ответ на санкции Запада, введенные в связи с агрессивной войной России против Украины.

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море произошли взрывы. Разные стороны подозревали в случившемся Россию, Украину, и некоторые западные страны.

Дания, Швеция и Германия начали расследование взрывов. По мнению аналитиков, правоохранительные органы трех стран держат свои расследования под строгим контролем из-за возможных дипломатических последствий того, что они могут обнаружить.

В марте 2023 года газета The New York Times со ссылкой на представителя американских властей сообщила, что к взрыву может быть причастна некая"проукраинская группировка". 11 ноября 2023 года американская газета The Washington Post и немецкий еженедельник Der Spiegel сообщили со ссылкой на источники в Украине и в других странах Европы, а также на "собеседников, знакомых с деталями произошедшего", что ключевую роль в планировании и осуществлении подрывов на трубопроводах сыграл "полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский".

Другой след, на который указывают расследования в международных СМИ, - российский. Так, по данным издания Politico, за четыре дня до происшествия недалеко от места взрыва было замечено российское судно-носитель "СС-750" с оборудованием для глубоководных операций. Эту информацию подтвердил шведский прокурор Матс Юнгквист.

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