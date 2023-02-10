Старая ратуша в Любеке - одна из самых красивых в Германии
Максим Нелюбин
Любекская ратуша - выдающийся памятник средневековой светской архитектуры и истории Ганзейского союза. | 18 фотографий
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Городская ратуша Любека (Lübecker Rathaus) относится к числу самых старых, больших и красивых немецких ратуш и является выдающимся памятником средневековой светской архитектуры в Германии. Она была заложена в 1230 году - вскоре после присвоения Любеку статуса Вольного имперского города.
Более семи веков
Свой статус Вольного имперского города, полученный от императора Фридриха II, он сохранил на протяжении более чем семи столетий. Важнейшим событиям в истории Любека в фойе ратуши посвящены монументальные настенные росписи. Среди них - сцены утверждения первого городского совета Генрихом Львом, строительства собора и присвоения Любеку торговых привилегий Фридрихом I Барбароссой в 1188 году.
"Голова Ганзы"
Любекская ратуша - не только ратуша, не только центр городской власти... Она занимает особое место в истории Германии, точнее - Ганзейского союза. Именно здесь в 1356 году прошел первый съезд Ганзы, а сам Любек в последующие столетия играл роль своего рода столицы этого могущественного объединения торговых немецких городов.
Орел и герб
Герб Любека украшает двуглавый орел Священной Римской империи, символизирующий особый статус города, подчинявшегося непосредственно императору и находившемуся под его защитой. Таким же статусом пользовались, например, Кельн, Нюрнберг, Шпайер, Гослар и Франкфурт-на-Майне. В свою очередь, белый и красный цвета обозначают принадлежность Любека к Ганзейскому союзу.
Ганзейский суд
После основания Любек сначала пользовался системой городского права, созданной в Зосте - Soester Stadtrecht. В конце XIII века на его основе здесь завершили формирование собственного кодекса - Любекского права (Lübisches Recht), которое позже распространилось по всему Балтийскому региону и действовало в сотне городов. Любек часто выступал своего рода арбитром в случае возникновения споров.
Суд Соломона
В Зал аудиенций (Audienzsaal), где также проходили судебные заседания, ведет украшенная резьбой дверь 1573 года со сценой библейского Соломонова суда. Одна створка здесь - низкая, другая высокая. Через первую зал покидали проигравшие дело, то есть выходили с поникшей головой. Выигравшие тяжбу или оправданные - через другую и с высоко поднятой.
Хорошее правление
Зал аудиенций в нынешнем виде оформлен в стилях барокко и рококо. Его стены украшают аллегории добродетелей и качеств, о которых должны помнить городские власти: свобода, милосердие, справедливость, единство, осторожность, благоразумие, умеренность, умение хранить тайны, а также забота об искусстве и торговле. Все они изображены в виде женщин, за исключением умения хранить тайны...
Перекур по-ганзейски
На выходе из зала внимание привлекает полка для сигар - с пронумерованными ячейками, чтобы можно было отложить сигару, докурив позже после заседания или во время перерыва. Практического применения этот артефакт по понятным причинам больше не имеет.
Рыночная площадь
Репрезентативные фасады ратуши выходят на Рыночную площадь. Так она выглядела в 1871 году. На заднем плане возвышается храм Святой Марии - приходская церковь купцов и городского совета, ставшая эталоном целого стиля - кирпичной готики. Об истории Мариенкирхе мы рассказали подробно в предыдущем репортаже.
Эпохи и стили
Возведение ратуши было завершено в 1308 году в эпоху расцвета готики. В последующие столетия ее неоднократно расширяли, перестраивали, ремонтировали. Сегодня при знакомстве с этим памятником снаружи и во время экскурсии по зданию здесь можно увидеть - помимо готического - примеры многих других стилей: от ренессансного до неоготики XIX века.
Готические башенки
Этот парадный фасад ратуши строился в два этапа. Сначала в 1350 году был завершен сводчатый Главный портал (Hauptportal), а затем над ним в 1435 году возвели Новую палату (Neues Gemach) с позднеготическими башенками. В этой части ратуши находилась так называемая богато украшенная Военная комната (Kriegsstube) - помещение для военной канцелярии, в которой также заседал городской совет.
Ганзейская политика
Военная комната была разрушена в ходе бомбардировки Любека в марте 1942 года. Во времена Ганзейского союза в ней также проходили тайные советы городов Ганзы, которая являлась не только богатым торговым объединением, но и умела за себя постоять: вела войны, обладая сильным флотом, а также влияла на политику в немецких землях и соседних странах.
Битва под Борнхёфедом
Одним из таких многочисленных конфликтов был спор между Данией и коалицией немецких князей, епископов и свободных городов по поводу земель между Эльбой и Айдером, ныне - часть федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Эта старая фреска в ратуше изображает сцену битвы 1227 года под Борнхёфедом (Schlacht bei Bornhöved). Считается, что победа в ней заложила основу будущего богатства и процветания Любека.
Парадная лестница
К сожалению, в ратуше не сохранился зал, в котором регулярно проходили съезды Ганзейского союза. Они также собирались в других городах, но так как Любек играл в Ганзе решающую роль, здесь они проходили чаще. Ганзейский зал (Hansesaal) исчез в результате одной из перестроек в XIX веке. Примерно в это же время в ратуше появилась эта парадная лестница в неоготическом стиле.
Бургомистры
В одном из коридоров ратуши находится так называемая Галерея бургомистров, состоящая из 65 портретов. Всего же в этом списке значится почти 230 имен. На этом портрете изображен Генрих Кёлер (Heinrich Köhler), занимавший должность бургомистра в 1624-1641 годах - в эпоху постепенного распада Ганзейского союза.
Голландский ренессанс
На фоне темных кирпичных фасадов ратуши выделяется Ренессансная галерея (Renaissance-Laube), построенная в 1570-1572 годах в голландском стиле. Нынешний облик после реставрации соответствует виду фасада в середине XVIII века. Светло-серой штукатуркой тогда защитили песчаник, постепенно разрушавшийся под воздействием дождя, солнца и ветра.
Кирпич и камень
Для Ренессансного фасада в конце XVI века использовали дорогой привозной камень - песчаник со шведского острова Готланд, а также из Бентхайма в нынешней Нижней Саксонии. Ранее, в готический период, здания в ганзейских городах возводились из кирпича, обычно производившегося на месте - красного и цветного глазурованного, создавая из него орнаменты и узоры.
Другая сторона
Этот балкон ратуши, богато украшенный резными фигурами, выходит не на Рыночную площадь, а на Широкую улицу - Breite Straße. Рядом находится вход, от которого начинаются экскурсии: www.luebeck.de