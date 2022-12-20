США подтвердили намерение поставить Украине ЗРК Patriot

На 301-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событийсреды, 21 декабря (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой сегодняшний визит в Вашингтон. "Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности", - написал ое в Twitter. Он подтвердил также, что проведет переговоры с Байденом и выступит перед Конгрессом.

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Администрация США официально подтвердила намерение поставить Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной/противоракетной обороны Patriot. "Завтра (21 декабря. - Ред.) президент Джо Байден объявит о новом крупном пакете помощи Украине на сумму почти в два млрд долларов. Он будет включать в себя ракетную батарею Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру", - заявил представитель Белого дома. По его словам, обучение персонала будет проводиться не в США и не в Украине, и "это займет некоторое время". Чиновник пообещал, что США будут и впредь уделять приоритетное внимание другим формам поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны, включая поставки NASAMS, HAWK, Stingers и оборудования для борьбы с БПЛА.

Одна батарея Patriot содержит до восьми пусковых установок, каждая из них может нести по четыре ракеты. У системы есть радар, станция управления, компьютеры, генераторы. Для эксплуатации и обслуживания батареи обычно требуется 90 человек. В то же время с одним только запуском ракет могут справиться трое военных.

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После введения эмбарго ЕС и потолка цен экспорт нефти из России снизился. В декабре объемы поставок нефти из РФ сократились по сравнению с ноябрем на 11 процентов до 560 тысяч тонн в сутки, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники. В Евросоюзе с 4 декабря действует запрет на импорт российской нефти морским путем. Помимо этого, Евросоюз, страны "большой семерки" и Австралия ввели потолок цен на транспортируемую по морю российскую нефть, которая поставляется и в третьи страны. Эти меры призваны усилить финансовое давление на Россию с целью затруднить финансирование вооруженного вторжения в Украину.

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В результате российского обстрела города Курахово в Донецкой области ранен один человек, повреждены две пятиэтажки и несколько машин, сообщил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.

"Россияне ударили по центру города около 21 часов. Наверняка зная, куда целятся, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским", - написал он в Telegram-канале, подчеркнув, что за несколько часов до этого российские войска из крупнокалиберной артиллерией обстреляли инфраструктурные объекты города.

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За три месяца боев российские силы под Бахмутом заняли 192 кв.км территории, пишет в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW). В октябре россияне, по оценке ISW, армия РФ заняла 100 кв.км, а с начала ноября до 20 декабря - 92 кв.км.



"Темп продвижения россиян в районе Бахмута в последние 50 дней примерно равен темпу их продвижения в октябре. Российские источники, вероятно, продолжат ложно утверждать, что российские силы захватывают значительные территории в районе Бахмута", - пишут аналитики ISW.

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Правительство Беларуси временно ограничило въезд, вход и временное пребывание в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области, граничащих с Украиной, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление премьер-министра страны. Ограничения действуют в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области республики. Причины ограничений не сообщаются.

CNN: Зеленский на пути в Вашингтон

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Телеканал CNN уточняет со ссылкой на двух источников, что Зеленский уже находится на пути в Вашингтон. Официально эту информацию ни украинская, ни американская сторона пока не подтверждают. По данным издания Financial Times, визит Зеленского держался в тайне из соображений безопасности - по просьбе Офиса президента.

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Великобритания полностью поддерживает Украину и не намерена сокращать помощь Киеву. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, сообщает издание Sky News. Глава правительства Британии назвал подобную информацию слухами и призвал не верить им. Так он прокомментировал недавнее сообщение BBC о своем поручении дать оценку ходу войны в Украине. Это вызвало беспокойство в британском правительстве.

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США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,8 миллиарда долларов, в который впервые войдет батарея зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство AP

В пакет, который, как ожидается, будет объявлен 21 декабря, войдет вооружение на сумму около 1 миллиарда долларов из запасов Пентагона и еще на 800 миллионов долларов в виде финансирования в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

80 процентов Киевской области остается без света

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В Киевской области без света остается 80 процентов региона.Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передают Українські Новини .Он отметил, что ситуация с электроснабжением в Киевской области остается критической. Кулеба подчеркнул, что с каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ возрастает. В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применило экстренные отключения электричества.

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Крупнейшие американские энергетические компании Exxon Mobil и Shell начали отказываться от найма танкеров, ранее перевозивших российскую нефть, сообщает агентство Bloomberg . Компании теперь требуют, чтобы владельцы судов удостоверились в том, что на танкерах, сдаваемых в аренду, не перевозились связанные с Россией нефтепродукты. При невыполнении этого требования Exxon оставляет за собой право разорвать контракт. "Действия таких крупных фирм только усиливают давление на владельцев, чтобы они выбирали между служением российским и нероссийским интересам", - подчеркивает Bloomberg.

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Вашингтоне 21 декабря, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника. Необъявленный визит Зеленского станет первой международной поездкой украинского президента с начала российского вторжения 24 февраля. Белый дом официально отказался комментировать возможную встречу.

По данным издания Axios, к визиту Зеленского готовится служба безопасности Капитолийского холма, поскольку украинский лидер может выступить перед Конгрессом. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила всех членов Конгресса "физически присутствовать на заседании в среду вечером", пишет Axios со ссылкой на письмо Пелоси.

Всемирный банк выделил Украине кредит

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Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации. Ее полное название - "рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей".

Рабочая группа должна в том числе подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки, участвовать в разъяснительной работе по вопросам мобилизации, рассмотреть варианты развития мобилизационных мощностей и производства продукции для армии. Также в задачи группы входит анализ работы по патриотическому воспитанию молодежи.

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Всемирный банк выделил Украине кредит на 610 млн долларов под гарантии Великобритании. Основная часть средств - 500 млн долларов - пойдут на "проекты по активизации усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях войны", а именно на выплаты детских и семейных пособий, зарплат госслужащим и коммунальные платежи, сообщили в организации . Оставшиеся 110 млн долларов предназначаются украинскому здравоохранению.

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Во время посещения Путиным "зоны спецоперации", о которой отчитался Кремль, президент на самом деле находился в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, пишет издание "Агентство", которое проанализировало официальное видео пресс-службы Кремля. Большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьеры помещения совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба. В ноябре этот же штаб посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации".

Кремль заявил о посещении Путиным зоны военных действий через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в Бахмуте, где последние несколько недель идут ожесточенные бои.

Хроника событий 20 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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