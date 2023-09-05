Спецслужба ФРГ: Дезинформация из РФ ведет себя агрессивнее

В последние полтора года российские кампании дезинформации стали гораздо более конфронтационными, указали в Ведомстве по охране конституции ФРГ. При этом РФ действует через множество каналов.

Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину усилила кампании по дезинформации, в том числе в Германии, утверждает Федеральное ведомство по охране конституции (BfV). Действия Москвы в информационном пространстве за последние полтора года существенно изменились, заявил во вторник, 5 сентября, в Берлине эксперт в области контрразведки BfV Бодо Беккер (Bodo Becker). "В целом эти действия стали значительно более конфронтационными и агрессивными", - отметил Беккер на научной конференции под названием "Формирование мнений 2.0: стратегии в борьбе за суверенную интерпретацию в цифровую эпоху", организованной его ведомством.

По словам Бодо Беккера, российские власти адаптировали содержание и тональность своих кампаний дезинформации к проводимым ими военным действиям против Украины, а также к общественным дебатам в Германии и во всем мире. При этом искаженная подача информации и распространение Россией ложных сведений направлены на легитимизацию президента РФ Владимира Путина и удержание его у власти, отметил далее эксперт.

В Германии РФ стремится подорвать доверие к политикам, госорганам и СМИ

Бодо Беккер подчеркнул, что посредством дезинформации российский госаппарат пытается повлиять на общественное мнение в других странах. В частности, в Германии РФ стремится подорвать доверие население к политикам, государственным органам и свободным СМИ, а также дискредитировать и ослабить союзнические отношения страны и общность ценностей в Евросоюзе и НАТО, пояснил Беккер. По его словам, с этой целью российская пропаганда постоянно затрагивает текущие спорные темы в Германии и превращает их в собственный инструмент, используя целый ряд возможностей для прямого и косвенного распространения дезинформации.

В частности, аналитик BfV указал на официальные заявления Путина и его "рупоров" в правительстве и парламенте, государственные СМИ, связанные с российскими спецслужбами информационные порталы и соцсети. "Многочисленные мелкие уколы пропаганды через эти разнообразные каналы обычно скорее незначительны и по большей части несущественны для государственной безопасности. - отметил он. - Но в совокупности эта дезинформация может быть действенной". В конечном счете ее авторам, возможно, удастся "сформировать атмосферу скептицизма, неприятия и недоверия", резюмирует он.

Одним из недавних примеров российской дезинформации в Германии стал опубликованный в июле видеоролик на немецком языке "Хайль Зеленский!". Его активно распространяли российские госСМИ и блогеры, выдавая за немецкий, но журналисты выяснили, что в нем снялись российские актеры. В видео критиковалась помощь ФРГ Украине.

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