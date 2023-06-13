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В Новой Зеландии - скандал вокруг пророссийской пропаганды

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Новозеландская общественная радиостанция RNZ проведет независимую проверку после обнаружения в материалах одного из журналистов о войне в Украине нарративов российской пропаганды.

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Парламент Новой Зеландии
Парламент Новой ЗеландииФото: picture-alliance/M.Moritz

Правление общественно-правовой радиостанции Новой Зеландии RNZ (Radio New Zealand) проведет независимую проверку после обнаружения на своем сайте ряда материалов с нарративами российской пропаганды. Во вторник, 13 июня, руководство RNZ проведет совещание в этой связи и обсудит, кому будет поручено проведение расследование, при этом решение будет принято "очень скоро", заявил председатель правления финансируемой правительством радиостанции Джим Мэтер.

По его словам, в ходе скандала подорвано доверие общественности, поэтому предстоит проделать большую и тщательную работу по исправлению ошибок. "Мы собираемся назначить группу доверенных лиц, опытных журналистов, тех, у кого есть редакторский опыт, для проведения проверки", - отметил он. Мэтер подчеркнул, что радиостанция имеет высокие журналистские стандарты и дорожит доверием слушателей. 

В свою очередь премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс не исключил межпартийного парламентского расследования, но указал, что пока не видит в этом необходимости. По его словам, он не уверен, что такое расследование было бы хорошим способом защиты редакционной независимости общественно-правовой радиостанции. "Мы всегда следим за тем, как решаются такие вещи, важно, чтобы политики в это не вмешивались", - добавил он.

Радиостанция RNZ проверила сотни материалов и исправила 19

В конце прошлой недели стало известно об обнаружении тезисов российской пропаганды в ряде публикаций на сайте RNZ о войне РФ против Украины. Выяснилось, что один из журналистов изменял первоначальные сообщения (почти все из них - материалы агентства Reuters), добавляя в них пророссийские нарративы и дезинформацию. С 9 июня были проверены сотни статей RNZ и исправлены 19; 18 из них базировались на сообщениях Reuters, еще одна была материалом BBC.

После внесения исправлений радиостанция добавила к каждой из статей объяснительную записку. В ней говорится, что первоначальные публикации были изменены таким образом, что пророссийские интерпретации представлялись как факты. В частности, в одной из статей было написано, что в 2014 году "пророссийское избранное правительство в Украине было свержено в ходе цветной революции на Майдане", а также что "Россия аннексировала Крым после референдума, поскольку новое прозападное правительство подавляло этнических русских на востоке и юге Украины". В изначальном сообщении Reuters при этом говорилось, что "конфликт на востоке Украины в 2014 году начался после того, как пророссийский президент был свергнут в ходе украинской революции на Майдане, Крым аннексирован Россией, а поддерживаемые Россией сепаратисты боролись против украинской армии".

Журналист отстранен от работы

Кроме того, в подвергшихся изменениям материалах сообщалось о "преследованиях русскоязычных в Украине" и "государственном перевороте неонацистов". Все исправленные статьи были написаны одним журналистом, после разоблачений он был отстранен от работы и лишен доступа к редакционным системам.

Руководство Reuters также отреагировало на скандал и сообщило, что обсуждает ситуацию с новозеландской радиостанцией. В заявлении агентства отмечается, что его контент не может быть изменен без предварительного письменного согласия. "Reuter полностью привержен беспристрастному и точному освещению войны в Украине", - подчеркивается в заявлении.

 

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