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Связанное с RT агентство работает в ФРГ вопреки санкциям ЕС

Александра Иванова
8 мин. назад

Хотя российский медиахолдинг "ТВ Новости" находится под санкциями ЕС, принадлежащее ему агентство видеоконтента Ruptly продолжает работать в Берлине, выяснили журналисты Der Tagesspiegel.

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Вывеска агентства Ruptly в Берлине (фото из архива)
Вывеска агентства Ruptly в Берлине (фото из архива)Фото: imago images/Steinach

Агентство видеоматериала Ruptly, принадлежащее российскому медиахолдингу "ТВ Новости", продолжает работу в Берлине и даже ищет новых сотрудников, несмотря на санкции ЕС, принятые на фоне российского вторжения в Украину. На это обращает внимание берлинская газета Der Tagesspiegel в публикации за четверг, 29 июня.

Агентство Ruptly было занесено в регистр фирм в Берлине в 2012 году. Оно на 100% принадлежит медиахолдингу "ТВ Новости", зарегистрированному в России как "автономная некоммерческая организация (АНО)" и являющемуся учредителем российского государственного телеканала иновещания RT (бывший Russia Today). 

Холдинг "ТВ новости" находится в санкционном списке Евросоюза с декабря 2022 года. С точки зрения ЕС, этот финансируемый из госбюджета РФ медиахолдинг занимается распространением пророссийской пропаганды и создает искаженную картину происходящего в Украине.

Ruptly распространяет российскую пропаганду

По сведениям Der Tagesspeigel, агентством Ruptly руководит то же лицо, что и немецкоязычным телеканалом RT DЕ, а именно: Динара Токтосумова. Как пишет немецкая газета со ссылкой на пожелавшую сохранить анонимность бывшую сотрудницу агентства, Ruptly поставляло видеоматериал не только другим российским государственным СМИ, но и иностранным медиакомпаниям, в частности из Бразилии, США, ОАЭ, Испании и Германии.

При этом среди освещаемых тем превалировали темы, связанные с антиправительственными выступлениями в европейских странах, а также, например, акции против поставок вооружений в Украину. Между тем такие темы, как вручение президенту Украины Владимиру Зеленскому международной премии имени Карла Великого в Аахене, судя по всему, обходили стороной. Слова "война" и "вторжение" по отношению к происходящему в Украине не употребляются.  

По словам собеседника издания Der Tagesspiegel, после начала войны России против Украины многие сотрудники Ruptly в Берлине уволились, но руководство фирмы наняло новых работников..

Почему не соблюдаются санкции?

Как пишет Der Tagesspiegel, ответственные за соблюдение наложенных Евросоюзом ограничений ведомства, несмотря на многократные запросы редакции, так и не дали ответ на вопрос, почему агентству Ruptly разрешается продолжать деятельность в Германии, несмотря на то что его материнская компания "ТВ Новости" находится под санкциями ЕС.

За соблюдением ограничительных мер ЕС в Германии следит созданный в начале 2023 года "Центр обеспечения выполнения санкций", относящийся к Генеральной дирекции таможни. Там журналистам ответили, что не могут давать комментарии "относительно конкретных единичных случаев соблюдения санкций". В то же время МИД ФРГ оставил запрос без ответа.

Запрет на вещание RT DE в Германии

Немецкоязычный телеканал RT DE был запущен 16 декабря 2021 года с трансляцией через спутник и интернет. На сайте RT DE было указано, что круглосуточное вещание в Германии начато по лицензии на кабельное и спутниковое вещание, выданной в Сербии. Спустя неделю после запуска, 22 декабря, канал был снят с вещания через европейские спутники Европейским оператором спутниковой связи по запросу немецкого медиарегулятора федеральных земель Берлин и Бранденбург (MABB).

Позднее, 2 февраля 2022 года, Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - запретила вещание RT DE в ФРГ, объяснив это тем, что телеканал не имеет лицензии на трансляцию в стране, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии". Телеканал RT DE "не может ссылаться ни на какое другое легитимное европейское разрешение", отмечалось в решении ZAK.

Совет ЕС 1 марта 2022 года принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также Sputnik. В качестве обоснования, в частности, говорилось, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду в оправдание войны против Украины, что угрожает общественному порядку и безопасности Евросоюза.

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Статья газеты Der Tagesspiegel об агентстве Ruptly

Staatsmedium „Ruptly“ arbeitet weiter: Russische Propaganda direkt aus Berlin
www.tagesspiegel.de
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