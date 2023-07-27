Ролик "Хайль Зеленский". Что думают немцы?

На экране - уютные частные дома, в которых живут немецкие семьи. "Германия, 2023 год", - читаем под первым кадром в ролике "Хайль Зеленский". Команда фактчекинга DW проверила видеоролик и установила ряд интересных особенностей.

Исследование фотографии, с которой начинается фильм, показывает, что она была сделана не в 2023 году, а в 2017-м. А вот уютные домики, олицетворяющие собой немецкую идиллию, - реально немецкие. На фото - община Родт-под-Ритбургом (Rhodt unter Rietburg) в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Однако на этом "немецкое" в видео и заканчивается.

Имя президента Украины в документе, который держит в руках чиновница некоего силового ведомства на 26 секунде ролика, написано точно не так, как написали бы его немцы - "Selenskij". Форма чиновников, которых в российских СМИ прозвали "солдатами НАТО", - форма бундесвера. А вот сумма помощи, которую Германия уже предоставила Украине и которая появляется на последних кадрах (22 миллиарда евро), соответствует той цифре, которая указана на сайте немецкого правительства. Однако здесь надо добавить, что эти 22 миллиарда включают в себя, в частности, и средства, потраченные на прием беженцев из Украины в Германии. Ролик же "транслирует", что все 22 миллиарда получил чуть ли не лично сам президент Зеленский. "Помощь для господина Зеленского", - читаем в документе актрисы-чиновницы.

Что в Германии думают о ставшем уже виральным в России "немецком" продукте?

АдГ отрицает свою причастность к ролику "Хайль Зеленский!"

Ведущий "Первого канала" Руслан Осташко в своем Telegram-канале в комментариях к видео отметил: "...пишут, что авторы ролика - члены партии "Альтернатива для Германии". В других каналах российских пользователей были также сообщения, что якобы партия "Альтернатива для Германии" сняла социальную рекламу на тему "поддержки" Украины. Видимо, такие предположения основаны на том, что члены АдГ с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину последовательно выступают против военной поддержки Киева.

DW направила в пресс-службу партии запрос и получила письменный ответ: "Альтернатива для Германии не является автором этого видео". О существовании ролика в АдГ узнали из запроса DW, прокомментировали в федеральном секретариате партии.

Что думают эксперты о роли АдГ в этой истории?

Известный немецкий публицист, автор целого ряда книг о пропаганде в условиях войны, информационных войнах и манипуляции СМИ Кристиан Хардингхаус (Christian Hardinghaus) по просьбе DW просмотрел ролик и так прокомментировал его: "Я на 99 процентов исключаю то, что он исходит от АдГ. И я не думаю, что в этом видео вообще есть немцы. Я уверен, что речь идет о российской пропаганде". В выдаваемом за немецкий видеоролике "Хайль Зеленский!", который распространяют в соцсетях российские госСМИ и прокремлевские блогеры, действительно сыграли российские актеры. Их имена раскрыли независимо друг от друга с помощью системы распознавания лиц и обнародовали в среду, 26 июля, несколько независимых русскоязычных изданий.

Немецкому писателю этот продукт по своему исполнению напомнил сатиру немецкого телеканала ZDF "Browser Ballett", но и "ее я исключаю, это в большей степени ее копия", заявил немецкий писатель DW.

Эксперт и психолог Леа Фрювирт (Lea Früwirth) из организации Center für Monitoring, Analyse und Strategie, мониторящей СМИ, считает вполне вероятным, что за этим видео стоит Россия. По ее словам, содержание ролика имеет два типичных мотива, которые использует российская пропаганда. Во-первых, что Украиной правят нацисты. Во-вторых, что Германия, оказывая поддержку Украине, подвергает опасности собственное население. Немецкая эксперт говорит, что это видео похоже на историю, которая произошла в прошлом году с немецким сатирическим журналом Titanic.

Сюжет ролика повторяет фейковую обложку Titanic

Пару месяцев назад в соцсети "запустили" фейковую обложку журнала - с Зеленским, открывающим огромный рот. В интервью DW главный редактор журнала тогда подчеркнула, что за фейковой обложкой скрывается российская пропаганда. Как и новый ролик "Хайль Зеленский!", она была создана в рамках нарратива о том, что Украина требует все больше помощи от Европы.

Главный редактор сатирического журнала Юлия Матеус (Julia Mateus) так прокомментировала новое видео: "Как главный редактор Titanic я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть то, что речь идет об одном и том же заказчике, как и в случае с фейковой обложкой, но я не считаю это невозможным". Главред немецкого журнала полагает, что "речь снова идет о троянской сатире" - пропагандистском материале, выдаваемом за сатиру. Юлия Матеус подчеркивает, что ролик производит впечатление продукта, произведенного с высокими затратами, и она может себе представить, что адресатом этого ролика является аудитория далеко за пределами Германии.

Что пишут немецкие СМИ?

Первые публикации в немецких СМИ о "немецком" ролике, который вызвал явно большой интерес в России, появились не сразу - примерно спустя сутки. Газета Süddeutsche Zeitung (SZ) пишет, что ролик демонстрирует полное отсутствие каких-либо знаний о немецких реалиях и немецком языке, "что очень смешно".

Вообще, антинемецкая пропаганда в России "очень забавна", пишет SZ, вспоминая видео-"шедевры" про немцев, мерзнущих без российских энергоресурсов, и рычащее произношение немецких имен "главным российским пропагандистом Владимиром Соловьевым". Фамилии ненавистных политиков он буквально "выплевывает", напоминая при этом манеру пения лидера группы Rammstein.

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