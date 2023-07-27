"Немецкий" ролик "Хайль Зеленский!", вероятно, был снят в РФ

В выдаваемом за немецкий ролике "Хайль Зеленский!", который активно распространяют российские госСМИ и блогеры, играют российские актеры. По-немецки они говорят с акцентом. В видео критикуется помощь ФРГ Украине.

В выдаваемом за немецкий видеоролике "Хайль Зеленский!", который распространяют в соцсетях российские госСМИ и прокремлевские блогеры, сыграли российские актеры. Их имена раскрыли независимо друг от друга с помощью системы распознавания лиц и обнародовали в среду, 26 июля, несколько независимых русскоязычных изданий и журналистов. По данным журналиста "Радио Свобода" Марка Крутова, журналиста интернет-портала Delfi Ильи Бера и издания "Агентство", в ролике снимались Юлия Конюхова, Валентин Воробьев, Юлия Мандрико и Игорь Алексеев. "Радио Свобода" и "Агентство" предполагают, что ролик был снят в России.

О чем идет речь в "немецком" ролике

По сюжету, немецкая супружеская пара (ее играют Юлия Конюхова и Валентин Воробьев) смотрит по телевизору эмоциональное выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), призывающего помочь Украине, а их маленький сын играет плюшевым леопардом (по-видимому, отсылка к предоставленным Украине немецким танкам Leopard 2). В этот момент в дом входят чиновники некоего силового ведомства (Юлия Мандрико и Игорь Алексеев) в униформе, напоминающей военную. Они забирают вещи с полок, телевизор, деньги из детской копилки, снимают клипсы с ушей матери и вешают на стену портрет президента Украины Владимира Зеленского со словами "Хайль Зеленский". При этом актеры говорят по-немецки с акцентом.

Ролик заканчивается титрами "Твой дом в НАТО? Согласись с присутствием НАТО в твоем доме" и сообщением, что с начала 2022 года из немецкого бюджета Украине было передано якобы более 22 млрд евро.

Актриса Юлия Конюхова опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что ролик снят компанией RT, а роль ребенка исполнил ее сын Святослав. Этот пост Конюхова впоследствии удалила.

Кто распространял видео

На сайте государственного агентства РИА "Новости" это видео было представлено следующим образом: "В Сети распространяется немецкоязычный юмористический ролик, критикующий траты Берлина на помощь ВСУ, на видео обратил внимание Telegram-канал RT". Сам Telegram-канал RT, публикуя видео, сообщил: "В сети расходится ролик о немцах, у которых солдаты НАТО забирают все ради помощи Украине и заставляют их приветствовать Зеленского в манере фашистской Германии".

Среди прочих ролик распространили ведущий "Первого канала" Руслан Осташко и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, который указал, что целевой группой видео являются "рядовые граждане Германии". Издание "Аргументы и факты" назвало ролик "немецкой социальной рекламой", а пропагандистский телеканал "Царьград" - "политической рекламой из Германии".

Утром 27 июля DW не нашла в немецких СМИ упоминаний о данном видео.

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